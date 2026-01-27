«Η γρίπη τα τελευταία χρόνια μας εκπλήσσει», δήλωσε στο ΚΥΠΕ η λοιμωξιολόγος και παιδίατρος Μαρία Κολιού. Με αφορμή τον τραγικό θάνατο του τετράχρονου κοριτσιού από γρίπη Α τη Δευτέρα, η κ. Κολιού αναφέρθηκε στα συνήθη συμπτώματα, αλλά και σε μέτρα πρόληψης και προστασίας για περιορισμό της μετάδοσης του ιού.

Όπως ανέφερε, αν και σπάνιο, συμβαίνει να προκαλούνται σοβαρές επιπλοκές, όπως εγκεφαλίτιδες ή σηψαιμία, από τη γρίπη, ακόμα και σε υγιή παιδιά. «Είναι σπάνιο, αλλά δεν είναι παράξενο, επιπλοκές συμβαίνουν», είπε, σημειώνοντας ότι τα τελευταία χρόνια η γρίπη είναι «τόσο βαριά, που μας εκπλήσσει».

Τα συνήθη συμπτώματα της γρίπης περιλαμβάνουν συμπτώματα κυρίως στο αναπνευστικό σύστημα, με βήχα, ρινική συμφόρηση, φτάρνισμα, έντονη αδυναμία, πόνους στα κόκαλα και τις αρθρώσεις, κάποτε και διάρροια στα μικρά παιδιά.

Σημείωσε ότι αυτό το διάστημα υπάρχει μεγάλη έξαρση του ιού της γρίπης, αναφέροντας ότι πολλά περιστατικά νοσηλεύονται στο Μακάρειο, τα οποία, όπως είπε, «είναι η κορυφή του παγόβουνου, τα σοβαρά περιστατικά». Πρόσθεσε ότι και οι παιδίατροι βλέπουν καθημερινά πολλές περιπτώσεις, επισημαίνοντας ότι τη συνολική εικόνα την έχει το Υπουργείο Υγείας που κρατά στατιστικά στοιχεία και παρακολουθεί τη δραστηριότητα κάθε βδομάδα.

Η γιατρός τόνισε ότι το Α και το Ω στην πρόληψη είναι το εμβόλιο. Τα παιδιά πρέπει να εμβολιάζονται από την ηλικία των έξι μηνών μέχρι και 5 ετών. «Ακόμα και με αυτό τον υπότυπο ιού που ξεφεύγει από τους συνηθισμένους, φαίνεται ότι το εμβόλιο προστατεύει από βαριά νόσηση», υπογράμμισε.

Σημείωσε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει τον εμβολιασμό στα παιδιά μέχρι και την ηλικία των 15 ετών. Μετά από αυτή την ηλικία θεωρούνται μικρότεροι οι κίνδυνοι από τη νόσηση. Για τα βρέφη κάτω των έξι μηνών, συστήνεται ο εμβολιασμός του περιβάλλοντός τους.

Επίσης, το εμβόλιο συστήνεται για άτομα άνω των 60 ετών και για άτομα με χρόνια νοσήματα, καθώς και για εγκύους, οι οποίες θεωρούνται υψηλού κινδύνου και μπορούν να κάνουν το εμβόλιο στο τρίτο τρίμηνο.

Προτείνοντας μέτρα προστασίας, είπε ότι είναι σημαντική η αποφυγή συγχρωτισμού ή, εκεί που δεν μπορεί να αποφευχθεί, να αερίζεται καλά ο χώρος. Σημείωσε ότι οι υγιείς καλό είναι να αποφεύγουν την επαφή με άτομα που ασθενούν.

Όσον αφορά τους ασθενείς, είπε ότι όταν βήχουν ή φταρνίζονται πρέπει να βάζουν μαντηλάκι στο πρόσωπο, και μετά να το πετάνε και να πλένουν τα χέρια. «Αυτή η οδηγία είναι πολύ σημαντική. Ο ιός της γρίπης στα αντικείμενα ή στο περιβάλλον ζει μέχρι 48 ώρες στις βλέννες. Αν το αγγίξουμε και το βάλουμε στα μάτια ή στο στόμα το κολλούμε», ανέφερε.

Επίσης, τόνισε ότι οι άρρωστοι δεν πρέπει να πηγαίνουν στη δουλειά, για να μη μεταδώσουν τον ιό, τουλάχιστον 1-2 μέρες αφού μείνουν χωρίς πυρετό, αναφέροντας ότι τα συμπτώματα κρατούν συνήθως πέντε μέρες.

Όσον αφορά τα παιδιά, η γιατρός υπογράμμισε την ανάγκη καλού αερισμού των χώρων. «Τα διαλείμματα τα παιδιά να μάθουν να βγαίνουν έξω, να τρέχουν, να αερίζεται ο οργανισμός τους και η τάξη», πρότεινε, σημειώνοντας, επίσης, τη σημασία της υγιεινής διατροφής και άσκησης.

Η δρ Κολιού ανέφερε, ακόμα, ότι όταν ένα παιδί είναι άρρωστο «οι γονείς πρέπει να δείχνουν ευσυνειδησία και να το κρατούν στο σπίτι», χαρακτηρίζοντας ως «εγκληματικό» να στέλνονται τα παιδιά στο σχολείο με αντιπυρετικό και να εκθέτουν άλλα παιδιά στην ασθένεια.

Διαβάστε επίσης: Πολυοργανική ανεπάρκεια η αιτία θανάτου κοριτσιού με γρίπη Α

Πηγή: ΚΥΠΕ