Στο Κακουργιοδικείο που συνεδριάζει στην Πάφο οδηγείται σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ο 58χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τον φόνο εκ προμελέτης του 26χρονου Αλέξανδρου Αντωνίου.

Ο 58χρονος μεταφέρεται από τις Κεντρικές Φυλακές όπου κρατείται αφού το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου είχε διατάξει όπως αυτός παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δίκης του, η οποία έχει οριστεί για σήμερα 29 Ιανουαρίου 2026, στις 09:00 το πρωί, ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Πάφου. Συγκεκριμένα το Δικαστήριο ανέφερε πως ο φόνος εκ προμελέτης είναι από τα σοβαρότερα αδικήματα του ποινικού κώδικα γιατί η ζωή είναι το ύψιστο αγαθό στον άνθρωπο και σε περίπτωση μη κράτησης του υπόπτου υπάρχει, όπως είπε, η πιθανότητα μη εμφάνισης του.

Ο φόνος διαπράχθηκε το απόγευμα της 19ης Νοεμβρίου, στα Κονιά.

