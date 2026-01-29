Ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού οδηγούνται σήμερα, Πέμπτη, οι έξι κατηγορούμενοι για την υπόθεση φόνου του 49χρονου Σταύρου Δημοσθένους, που διαπράχθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025, στην περιοχή Αγίου Αθανασίου, στη Λεμεσό.

Πρόκειται για δυο 30χρονους, έναν 31χρονο, έναν 51χρονο και δυο 28χρονους, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για αδικήματα όπως φόνο εκ προμελέτης, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, συνωμοσία προς διάπραξη φόνου, εμπρησμό οχήματος, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών και κλοπή οχήματος.

Υπενθυμίζεται πως ο ένας 30χρονος φέρεται να σχετίζεται με την αγοραπωλησία της μοτοσικλέτας που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαφυγή των δραστών, μετά τον εμπρησμό του βαν που χρησιμοποίησαν κατά την δολοφονική ενέδρα.

Ο άλλος 30χρονος, που είναι κατάδικος για άλλη υπόθεση, φέρεται να έδωσε οδηγίες, μέσα από τις Κεντρικές Φυλακές, για αγορά της μοτοσικλέτας, ενώ γενετικό υλικό του 51χρονου εντοπίστηκε σε κλοπιμαίο όχημα που χρησιμοποιήθηκε για παρακολούθηση του θύματος.

Όσον αφορά στον 31χρονο, αυτός φέρεται να ήταν ο οδηγός του βαν από το οποίο ρίφθηκαν οι πυροβολισμοί. Αρχικά είχε συλληφθεί για συνέργεια μετά τη διάπραξη φόνου, αφού φέρεται ως το πρόσωπο που βοήθησε έναν εκ των δυο 28χρονων να διαφύγει μέσω των κατεχομένων. Στο πλαίσιο των ερευνών, επανασυνελήφθη για νέα αδικήματα, καθώς φέρεται ως το πρόσωπο που παρήγγειλε πλαστές πινακίδες για το κλοπιμαίο όχημα, ενώ γενετικό υλικό του εντοπίστηκε σε καπέλο που έπεσε από έναν από τους δυο δράστες κατά τη διαφυγή τους με τη μοτοσικλέτα.

Οι δυο 28χρονοι, που είναι ξαδέλφια, είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη, από τις ελληνικές αρχές, δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, με έναν εξ αυτών να εκτιμάται ότι είναι ο εκτελεστής του Δημοσθένους και ο άλλος το πρόσωπο που φυγάδευσε τους δράστες, με αυτοκίνητο τύπου SUV, όταν εγκατέλειψαν τη μοτοσικλέτα.

Οι έξι κατηγορούμενοι αναμένεται να μεταφερθούν στο χώρο του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ