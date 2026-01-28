Την τοποθέτηση φορητών καμερών στις αστυνομικές στολές και εξαρτήσεις, καθώς και στα οχήματα της Αστυνομίας ως ένα επιπρόσθετο εργαλείο για την επιτέλεση των καθηκόντων των αστυνομικών, συζήτησε, με τη μορφή κατ’ επείγοντος, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών την Τετάρτη.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Επιτροπής, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Φωτεινή Τσιρίδου, σε δηλώσεις της μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, είπε ότι "την ώρα που το οργανωμένο έγκλημα βρίσκεται σε έξαρση, την ώρα που η εγκληματικότητα και η παραβατικότητα στους δρόμους έχουν πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, εμείς είμαστε αποφασισμένοι ως Βουλή των Αντιπροσώπων να συνεχίσουμε να δίνουμε όποια εργαλεία χρειάζεται η Αστυνομία για να κάνει τη δουλειά της".

Όπως ανέφερε, αυτό είναι ένα νομοσχέδιο που ήδη έχει καθυστερήσει. "Αμέσως μόλις ήρθε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ορίσαμε τη σημερινή συνεδρία και θα προχωρήσουμε, ώστε να το ψηφίσουμε στην Ολομέλεια της Βουλής", είπε.

Σύμφωνα με την κ. Τσιρίδου, μέσα από τη νομοθεσία προβλέπεται ένα σαφές και αυστηρό πλαίσιο. "Θεωρώ ότι έχει πολλά πλεονεκτήματα: πρώτα από όλα διαφάνεια, έλεγχο συμπεριφοράς και από τις δύο πλευρές, για να μπορέσει η υπόθεση να μελετηθεί στο δικαστήριο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σε τέτοιες περιπτώσεις, την αξιολόγηση των επιχειρήσεων της αστυνομίας, την ασφάλεια των αξιωματικών μας και την αντικειμενική τεκμηρίωση του οποιουδήποτε κατ’ ισχυρισμό παραπτώματος ή ποινικού αδικήματος", είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσον έχουν ξεπεραστεί συνταγματικά κωλύματα, είπε ότι ευτυχώς έχουν ξεπεραστεί, διότι δεν είναι η πρώτη φορά που συζητείται το θέμα. «Φάνηκε σήμερα ότι όλοι οι φορείς είναι σύμφωνοι και προχωράμε για να δώσουμε και αυτό το εργαλείο στην Αστυνομία», ανέφερε.

Σε ερώτηση σε ποιες περιπτώσεις θα είναι υποχρεωτική η χρήση της κάμερας από τους αστυνομικούς, είπε ότι ο αστυνομικός θα εκπαιδευτεί για να αντιλαμβάνεται κατά πόσο είναι αναγκαίο να χρησιμοποιήσει την κάμερα. "Το πλαίσιο θα είναι και αυστηρό και σαφές για το πότε η κάμερα θα είναι ανοιχτή, πότε θα κλείνει, πόσο καιρό θα φυλάγονται τα στοιχεία που συλλέγει. Με τη σύμφωνη γνώμη όλων και την κατάλληλη εκπαίδευση θα μπει σε εφαρμογή άμεσα", εκτίμησε.

Σε ερώτηση αν θα ξανασυζητηθεί το θέμα στην Επιτροπή, είπε ότι η συζήτησή του θα οριστεί με όλη την προτεραιότητα που χρειάζεται, ως κατ’ επείγον, γιατί στόχος είναι μέσα στον επόμενο μήνα να είναι ψηφισμένο.

Ο Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Πανίκος Λεωνίδου, είπε ότι «παραχωρούμε ένα σημαντικό εργαλείο μέσα από αυτό το νομοσχέδιο προς την Αστυνομία, με σκοπό την πάταξη και του οργανωμένου εγκλήματος και του εγκλήματος γενικότερα». Όπως είπε, «θα στηρίξουμε το νομοσχέδιο, όμως υπάρχουν σημαντικά ερωτηματικά για την προστασία των ατομικών ελευθεριών».

Ο κ. Λεωνίδου ανέφερε ότι πρόθεση του ΔΗΚΟ είναι να βρει τους τρόπους για να γίνει αυτό το νομοσχέδιο σύννομο με το Σύνταγμα και με τον καταστατικό χάρτη της ΕΕ.

Απαντώντας σε ερώτηση για τους ενδοιασμούς που εξέφρασαν οι Βουλευτές, είπε ότι πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα αποφύγουμε κατάχρηση εξουσίας από πλευράς των αστυνομικών οργάνων και πώς προστατεύεται η ιδιωτικότητα, καθώς ενδεχομένως να υπάρξουν αλυσιδωτά προβλήματα προσβολής των δικαιωμάτων των πολιτών.

Σε ερώτηση κατά πόσον λειτουργούν οι κάμερες στα νέα οχήματα της Αστυνομίας, είπε ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο για να κατοχυρώνεται αυτή η δυνατότητα της αστυνομίας, και είναι με αυτό το νομοσχέδιο που αναμένεται να καλυφτεί αυτό το κενό.

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου, Άγγελος Νικολάου, σε δηλώσεις του, είπε ότι «χαιρόμαστε γιατί επιτέλους προχωρά η διαδικασία. Θα είναι ένα ισχυρό όπλο στη φαρέτρα της Αστυνομίας, ένα εργαλείο που θα μπορούν οι συνάδελφοι να εκτελούν τη δουλειά τους όπως πρέπει, χωρίς προβλήματα, θα μπορούν να δικαιολογήσουν το νόμιμο των πράξεων και ενεργειών τους, θα μπορούν οι ανυπόστατες και ψευδείς καταγγελίες εναντίον μελών της αστυνομίας να είναι καταγεγραμμένες».

Επίσης, πρόσθεσε, αν κάποια πρόσωπα έχουν στη σκέψη τους να παρεκτραπούν εναντίον των μελών της Αστυνομίας, θα κάνουν δεύτερες σκέψεις, από τη στιγμή που θα βλέπουν ενεργοποιημένη κάμερα.

"Είμαστε υπέρ του εκσυγχρονισμού των όπλων της Αστυνομίας", είπε.

Το συγκεκριμένο μέτρο, διευκρίνισε, θα χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, δεν θα είναι συνεχόμενα αναμμένες οι κάμερες. «Υπάρχουν οι προϋποθέσεις πότε κάποιος μπορεί να θέσει σε λειτουργία την κάμερα», ανέφερε.

Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι η κάμερα θα είναι στο σώμα του αστυνομικού σε εμφανές σημείο και όταν είναι ενεργοποιημένη θα αναβοσβήνει το φωτάκι και θα ξέρει ο πολίτης ότι καταγράφεται.

Σε ερώτηση αν προβλέπονται κυρώσεις σε περιπτώσεις που αστυνομικός θα έπρεπε να ενεργοποιήσει την κάμερα και δεν το έκανε, είπε ότι υπάρχουν συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες για το πότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάμερα.

Ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομίας της Συντεχνίας Ισότητα, Νίκος Λοϊζίδης, είπε ότι οι κάμερες σε αστυνομικούς ή σε οχήματα «δεν είναι γύρισμα ταινίας». Σημείωσε ότι σε μια νομοθεσία είναι πολύ δύσκολο να καταγραφεί αναλυτικά το πότε ξεκινά να καταγράφει, πότε είναι υποχρεωμένος, ποιο είναι το εμφανές σημείο. «Για τους αστυνομικούς στην πρώτη γραμμή δεν είναι εύκολο να θεωρείται ότι πατάμε κουμπάκια, ενημερώνουμε, έχουμε άπλετο χρόνο. Χρειάζεται πολλή μελέτη στην κατ’ άρθρο συζήτηση», είπε.

Πρόσθεσε ότι οι τυχόν κυρώσεις «είναι θέμα που πρέπει να προσπεραστεί, γιατί η ουσία είναι η σύλληψη, η καταγραφή των πραγματικών δεδομένων μιας πράξης για να μπορεί να καταγραφεί ως τεκμήριο στο δικαστήριο». Ορθά, σημείωσε, γίνονται σκέψεις όταν καταγράφουν οι κάμερες να είναι με τις κατάλληλες προδιαγραφές, ώστε να γίνεται αυτόματη καταγραφή την ώρα που ενεργοποιεί την κάμερα ο αστυνομικός.

Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι «δεν μπορεί σε μια επιχείρηση, όταν είσαι μυστικός αστυνομικός, να κρέμεται η κάμερα στο πέτο», σημειώνοντας ότι η Νομική Υπηρεσία «το έχει αντιληφθεί ορθά και έχει βάλει τις κατάλληλες λέξεις στο νομοσχέδιο. Οι κάμερες είναι επιπλέον όπλο για μαρτυρία, εκεί και όπου και όταν είναι εφικτό», ανέφερε.

«Οι αλλαγές χρειάζεται να γίνουν, ο εκσυγχρονισμός χρειάζεται. Οι λέξεις παίζουν ρόλο, θέλουμε να είναι εργαλείο που βοηθά τους αστυνομικούς και τη μαρτυρία και όχι να την κάνει πιο δύσκολη για μη τήρηση μιας λέξης από τον νόμο», είπε.

Διαβάστε επίσης: Πώς και πότε θα χρησιμοποιούν τις φορητές κάμερες οι Αστυνομικοί (ΒΙΝΤΕΟ)

Πηγή: ΚΥΠΕ