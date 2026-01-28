Τις βασικές πρόνοιες του αναθεωρημένου νομοσχεδίου για τη χρήση φορητών καμερών από τα μέλη της Αστυνομίας παρουσίασε ο Πρόεδρος της ΣΑΚ Άγγελος Νικολάου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι».

Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα σε αστυνομικούς που υπηρετούν είτε με στολή είτε με πολιτικά, καθώς και σε όσους βρίσκονται σε οχήματα, να φέρουν και να ενεργοποιούν κάμερες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Την ίδια ώρα, έσπευσε να διευκρινίσει ότι οι κάμερες δεν θα παραμένουν συνεχώς ενεργοποιημένες.

«Οι κάμερες δεν θα είναι μόνιμα ανοικτές, όπως ανησυχεί ο κόσμος. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο συνάδελφος θα μπορεί να τις ενεργοποιεί, στο πλαίσιο της εκτέλεσης των καθηκόντων του», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ενεργοποίηση θα γίνεται βάσει οδηγιών και διαταγών, οι οποίες θα καθορίζουν ξεκάθαρα πότε η κάμερα θα ανοίγει και πότε όχι.

Ο κ. Νικολάου ευχαρίστησε τη Νομική Υπηρεσία και το Αρχηγείο Αστυνομίας για την πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού. «Επιτέλους προτίθενται να μας δώσουν ακόμη ένα επιπλέον εργαλείο, το οποίο συνδυάζει τον επιχειρησιακό και τον νομικό μας ρόλο», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως τόνισε, η χρήση των καμερών θα λειτουργεί αφενός ως ασπίδα προστασίας για τους αστυνομικούς σε περιπτώσεις αβάσιμων καταγγελιών και αφετέρου ως μέσο αυτοβελτίωσης. «Θα είναι ένα αντικειμενικό τεκμήριο σε περίπτωση που συνάδελφοι κατηγορηθούν άδικα για χρήση βίας ή άλλα ανυπόστατα περιστατικά, ενώ ταυτόχρονα θα μας βοηθήσει να είμαστε ακόμη πιο προσεκτικοί και σωστοί στη δουλειά μας», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας, εξήγησε ότι η κάμερα θα τοποθετείται στο μπροστινό μέρος του σώματος του αστυνομικού και θα φέρει οπτική ένδειξη, ώστε να γνωρίζει και ο πολίτης ότι καταγράφεται. «Θα υπάρχει ένδειξη, ένα φωτάκι, για να γνωρίζει το απέναντι άτομο ότι όσα λέγονται καταγράφονται και μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον χρειαστεί, σε δικαστικές διαδικασίες», σημείωσε.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θα υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες η ενεργοποίηση της κάμερας δεν θα είναι εφικτή. «Αν δεχθώ επίθεση κατά την εκτέλεση των καθηκόντων μου και δεν μπορώ να ενεργοποιήσω την κάμερα, δεν προκύπτει οποιοδήποτε νομικό ζήτημα», είπε.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των προσωπικών δεδομένων, τόνισε ότι το υλικό θα τυγχάνει νόμιμης επεξεργασίας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, πριν από οποιαδήποτε χρήση ή παρουσίασή του.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο οι πολίτες μπορούν να καταγράφουν αστυνομικούς με τα κινητά τους τηλέφωνα, ο πρόεδρος της ΣΑΚ επεσήμανε ότι το ζήτημα δεν είναι τόσο η καταγραφή όσο η χρήση του υλικού. «Το θέμα δεν είναι αν καταγράφεται ο αστυνομικός εν ώρα καθήκοντος, αλλά αν το υλικό αναρτάται ή χρησιμοποιείται με τρόπο που θίγει ή στοχοποιεί τον συνάδελφο, παραβιάζοντας προσωπικά δεδομένα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η ανάρτηση στο διαδίκτυο συχνά δημιουργεί σοβαρά ζητήματα.

