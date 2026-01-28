Σοβαρή τροχαία σύγκρουση σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο Πάφου – Λεμεσού.

Σύμφωνα με την αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε κιγκλίδωμα και να ακινητοποιηθεί.

Λόγω της σφοδρότητας της πρόσκρουσης ο 30χρονος εγκλωβίστηκε στο όχημά του και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του.

Ο οδηγός υπέστη τραύματά στα πόδια και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού, όπου κρατήθηκε για νοσηλεία. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως σοβαρή.

Η Τροχαία Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις.

