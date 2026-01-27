Πολλά ερωτήματα εγείρονται για τις συνθήκες του σοκαριστικού τροχαίου στη Ρουμανία, που στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με τον Έλληνα δημοσιογράφο στο Βουκουρέστι, Παναγιώτη Φωτέλογλου, που μίλησε στον ΣΚΑΪ και συνόψισε τα όσα μεταδίδουν τα ρουμανικά ΜΜΕ, ο οδηγός του μοιραίου βαν προσπάθησε αρχικά να προσπεράσει ένα προπορευόμενο όχημα και στη συνέχεια ένα δεύτερο λευκό όχημα μπροστά του.

Φαίνεται πως δεν αντιλήφθηκε την νταλίκα που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα.

Παράλληλα, τα τοπικά μέσα μεταδίδουν ότι πιθανόν ο οδηγός να αποκοιμήθηκε στο τιμόνι, κουρασμένος από το πολύωρο ταξίδι.

Ταυτόχρονα υφίσταται και το σενάριο να αποσυντονίστηκε αφού κάποιος από τους επιβάτες του απηύθυνε τον λόγο.

Οπως επιβεβαιώνει ο Έλληνας δημοσιογράφος, ο αυτοκινητόδρομος στον οποίον έγινε το θανατηφόρο δυστύχημα, πράγματι, θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους και κατά βάση εξυπηρετεί δρομολόγια για νταλίκες.

Παράλληλα σημειώνει πως τις προηγούμενες ημέρες είχαν σημειωθεί έντονες χιονοπτώσεις και βροχές στη χώρα.

Σε κάθε περίπτωση, δεν επιβεβαιώνει τις πληροφορίες πως το μοιραίο βαν λίγο πριν τη θανατηφόρα σύγκρουση, χτύπησε στην πίσω δεξιά μεριά του πρώτου οχήματος το οποίο και προσπέρασε.

Τέλος, παρατηρεί πως το τροχαίο θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμη τραγικότερες διαστάσεις εάν η νταλίκα με την οποία και συγκρούστηκε το βαν, είχε ανατιναχθεί, καθώς, όπως έγινε γνωστό, κουβαλούσε αλκοόλη.

