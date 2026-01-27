Επτά νεκροί, όλοι οπαδοί του ΠΑΟΚ, που ταξίδευαν για τη Γαλλία με τουριστικό van, είναι ο απολογισμός από το τραγικό δυστύχημα, μετά από μετωπική σύγκρουση, στο χωριό Λαγκόζ, κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας, όπως επιβεβαιώνουν από την ελληνική πρεσβεία στο Βουκουρέστι.

Στις 17:00, μεταβαίνει κλιμάκιο της πρεσβείας στο σημείο του δυστυχήματος, το οποίο βρίσκεται, οδικώς, 7 ώρες, μακριά, από την Ρουμανική πρωτεύουσα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα της ρουμανικής ιστοσελίδας digi24.ro, ένα μικρό λεωφορείο που ταξίδευε από την Ελλάδα και κατευθυνόταν προς τη Γαλλία, με δέκα επιβάτες, προσπάθησε να προσπεράσει κοντά στην περιοχή Λουγκοτζέλουλ της Ρουμανίας, και στην προσπάθειά του να επανέλθει στη λωρίδα του, συγκρούστηκε με ένα βυτιοφόρο, μετά εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση όπου και συγκρούστηκε με ένα φορτηγό. Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, στο πολύνεκρο ατύχημα ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα, συγκεκριμένα ένα φορτηγό, ένα μίνι λεωφορείο και δύο ΙΧ αυτοκίνητα.

Από τη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως ξεκίνησε το βαν το οποίο μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενεπλάκη σε πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αλεξανδρειας Ημαθίας Παναγιώτης Γκυρίνης τρία από τα θύματα ηλικίας (25-27 ετών) κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ ένα 4ο θύμα έχει καταγωγή από την Πιερία.

Το μοιραίο βαν κατευθυνόταν προς τη Γαλλία μέσω Ρουμανίας ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Λιόν για την τελευταία αγωνιστική του Γιουρόπα Λιγκ.

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε με βαν που μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ εκφράζει με δήλωσή του ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

«Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ξύπνησαν οι εφιαλτικές μνήμες της 4ης Οκτωβρίου του 1999. Η σκέψη όλων μας είναι στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία, στο δρόμο για τον εκτός έδρας αγώνα της αγαπημένης τους ομάδας» αναφέρει χαρακτηριστικά. Παράλληλα εκφράζει στους τραυματίες τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση.

Βαθιά συγκλονισμένος για το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, με τους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Η ελληνική κυβέρνηση και η Πρεσβεία μας βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με τις τοπικές αρχές, παρέχοντας κάθε δυνατή υποστήριξη» ανέφερε σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στα Μέσα Kοινωνικής Δικτύωσης.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων και στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, ενώ ευχήθηκε «οι τραυματίες να αναρρώσουν γρήγορα».

