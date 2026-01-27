Ο παρα-αθλητής Μάριος Φιλίππου «δεν συγκατατίθεται στο να προβάλλεται το πρόσωπό του, στο ‘δήθεν’ απολογητικό βίντεο του Ευρωβουλευτή, κύριου Φειδία Παναγιώτου», αναφέρει η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.), ύστερα από εξουσιοδότηση που, όπως αναφέρει, έλαβε από τον ίδιο τον παρα-αθλητή.

Σε ανακοίνωση, η ΚΥΣΟΑ σημειώνει ότι «ο απαράδεκτος χαρακτηρισμός που όπως ισχυρίζεται ο κύριος Παναγιώτου, δεν εννοούσε, παραμένει σε δημόσια προβολή εδώ και δύο μήνες, ενώ αποτελεί ύβρη η απόδοση της οργής σύσσωμης της κοινωνίας, σε πολιτικά κίνητρα».

«Αποτελεί σοβαρό έλλειμα δημοκρατίας η απόδοση πολιτικών σκοπιμοτήτων, όταν προασπίζονται θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα», καταλήγει.



Πηγή: ΚΥΠΕ