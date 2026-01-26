Ανανεώθηκε από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας για ακόμα δύο μέρες η κράτηση του 48χρονου υπόπτου σχετικά με την υπόθεση που αφορά τη συμπλοκή και ρίψη πυροβολισμών το απόγευμα του Σαββάτου 17 Ιανουαρίου στο κέντρο της Λάρνακας.

Για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση ακόμη 5 ύποπτοι τα διατάγματα κράτησης των οποίων λήγουν μεθαύριο Τετάρτη.

Συνεπώς την Τέταρτη 28 Ιανουαρίου θα παρουσιαστούν όλοι μαζί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Για την υπόθεση καταζητούνται ακόμα 3 άτομα τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες είτε έφυγαν εκτός Κύπρου είτε βρίσκονται σε περιοχές που δεν ασκεί έλεγχο η Δημοκρατία.

Να σημειωθεί ότι ο 48χρονος είχε υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, αφού φέρει χτυπήματα στο κεφάλι και το χέρι.

Εναντίον των υπόπτων διερευνώνται αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, παράνομης κατοχής και μεταφοράς πυροβόλου όπλου, παράνομης κατοχής εκρηκτικών υλών, εκβίασης, απαίτησης περιουσίας με απειλές, συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, επίθεσης με πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης.



Διαβάστε επίσης: Λάρνακα: Στο μικροσκόπιο κινητά και οχήματα των υπόπτων εγκληματικής οργάνωσης





Πηγή: ΚΥΠΕ