Την οκταήμερη κράτηση των πέντε υπόπτων που συνελήφθησαν την Πέμπτη στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα αδικήματα ζήτησε σήμερα, Δευτέρα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Οι πέντε ύποπτοι ηλικίας 42, 22, 31 χρονών και δύο 29χρονοι, που συνελήφθησαν ύστερα από μεγάλη επιχείρηση της Αστυνομίας στη Λάρνακα και στις κεντρικές φυλακές, παρουσιάστηκαν το πρωί ενώπιον του δικαστηρίου υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Το δικαστήριο ανέφερε πως «υπάρχει εύλογη υποψία για διάπραξη των σχετικών αδικημάτων και εύλογη υποψία για εμπλοκή των πέντε υπόπτων». Διέταξε ακολούθως όπως τεθούν υπό κράτηση για περίοδο 8 ημερών, με τον χρόνο κράτησης να προσμετράται από την ημέρα της αίτησης, που ήταν η Παρασκευή 23 Ιανουαρίου.

Η Αστυνομία φέρεται να εντόπισε αριθμό βίντεο στο κινητό του 22χρονου υπόδικου στο πλαίσιο διερεύνησης απόπειρας φόνου κατά 47χρονου επιχειρηματία στη Λάρνακα στις 31 Ιουλίου 2025. Το οπτικοακουστικό υλικό αφορά την χρονική περίοδο 2023-2025.

Αναφέρθηκε ότι η Αστυνομία για την υπόθεση προχώρησε σε 366 καταχωρήσεις και συγκέντρωνε στοιχεία και πληροφορίες το τελευταίο εξάμηνο.

Το ανακριτικό έργο της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη. Αναμένεται ότι θα ληφθούν πέραν των 32 καταθέσεων από το φιλικό οικογενειακό και επαγγελματικό περιβάλλον των υπόπτων, από ιδιοκτήτες κέντρων και από αδειούχους φρουρούς ασφαλείας.

Οι πέντε ύποπτοι θα ανακριθούν, θα εξεταστούν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, θα γίνει δικανικός έλεγχος στα κινητά τηλέφωνα των υπόπτων και άρση των τηλεπικοινωνιακών τους δεδομένων.

Υπενθυμίζεται ότι εναντίων των 5 υπόπτων η Αστυνομία διερευνά αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαίτηση περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, εκβίαση, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 2023–2025 στην επαρχία Λάρνακας.



Πηγή: ΚΥΠΕ