Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας ανακοινώνει σήμερα την απόφασή του σε σχέση με το αίτημα της Αστυνομίας για οκταήμερη κράτηση των πέντε υπόπτων, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη Πέμπτη, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση και σειράς άλλων σοβαρών αδικημάτων.

Οι πέντε ύποπτοι, ηλικίας 42, 31, 22 και δύο 29 ετών, τέθηκαν υπό κράτηση μετά από ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση που διενεργήθηκε στη Λάρνακα.

Σε βάρος τους διερευνάται, μεταξύ άλλων, η διάπραξη αδικημάτων που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαίτηση περιουσίας με απειλές, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν την περίοδο από το 2023 έως το 2025, εντός των ορίων της επαρχίας Λάρνακας.

Στο πλαίσιο των ανακρίσεων έχει εξασφαλιστεί μαρτυρία, η οποία, σύμφωνα με τις Αρχές, φαίνεται να εμπλέκει τους συλληφθέντες στις υπό διερεύνηση παράνομες πράξεις.

