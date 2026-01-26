Βίντεο που ανάρτησε το RoadReport CY καταγράφει τη στιγμή που άγνωστοι κλέβουν το ηλεκτρικό ποδήλατο ντελιβερά στη Λεμεσό.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο καταγράφεται άγνωστος άντρας να έχει ήδη πάρει το ηλεκτρικό ποδήλατο του ντελιβερά, ενώ ο δεύτερος προσπαθεί να το πάρει πίσω. Στο σημείο βρίσκεται όχημα, το οποία φαίνεται ότι σχετίζεται με τον δράστη.

Ωστόσο, ο δράστης στην προσπάθειά του να ξεφύγει, χάνει την ισορροπία του και πέφτει, ενώ φαίνεται στο τέλος του βίντεο να τρέπεται σε φυγή.

Δείτε το βίντεο:

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 22:21 την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026, στην οδό Ίστρου στο Ζακάκι, στη Λεμεσό. Ο μάρτυρας ανέφερε στο RoadReport CY ότι είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται τέτοιου είδους επίθεση στη γειτονιά τους.

Ωστόσο, ο διανομέας δεν ενημέρωσε την αστυνομία. «Φοβήθηκε», δήλωσε ο μάρτυρας, προσθέτοντας ότι το θύμα εξέφρασε φόβο για αντίποινα. Ο μάρτυρας δεν κατάφερε να καταγράψει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, αλλά περιέγραψε το αυτοκίνητο διαφυγής ως ένα λευκό Kia Rio.

