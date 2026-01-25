Σοβαρό περιστατικό εμπρησμού σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Λεμεσό, με στόχο εταιρεία αγοραπωλησίας πολυτελών αυτοκινήτων, ιδιοκτησίας 37χρονου από τη Ρουμανία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 04:00 σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε κλειστό εκθεσιακό χώρο στο κέντρο της Λεμεσού.

Όπως καταγράφεται στο βίντεο οι δράστες έσπασαν τη γυάλινη βιτρίνα του καταστήματος, περιέλουσαν τα οχήματα με εύφλεκτη ύλη και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά πριν διαφύγουν από τη σκηνή.

Διεξάγονται εξετάσεις και αξιολογούνται μαρτυρίες από το ΤΑΕ Λεμεσού προς εξιχνίαση της υπόθεσης.