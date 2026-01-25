Στόχος των εμπρηστών έγινε τα ξημερώματα εταιρεία αγοραπωλησίας αυτοκινήτων ιδιοκτησίας 37χρονου από τη Ρουμανία, με την Αστυνομία να διερευνά την υπόθεση.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η φωτιά τέθηκε λίγο μετά τις τέσσερις τα ξημερώματα σε αυτοκίνητα που βρίσκονταν σε κλειστό χώρο έκθεσης αυτοκινήτων του 37χρονου στο κέντρο της Λεμεσού.

Στον εκθεσιακό χώρο υπήρχαν συνολικά επτά πολυτελή αυτοκίνητα, τα οποία έχουν υποστεί ζημίες από τη φωτιά, την οποία κατέσβεσαν μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν επί τόπου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δύο αυτοκίνητα που ανήκουν σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες, έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Ζημιές υπέστη και το κτίριο, το ύψος των οποίων δεν έχει διαπιστωθεί ακόμη.

Από τις έρευνες διαπιστώθηκε ότι οι δράστες εισήλθαν στο υποστατικό αφού έσπασαν τη γυάλινη προθήκη του. Στη συνέχεια περιέλουσαν με βενζίνη τα αυτοκίνητα, τα πυρπόλησαν και εξαφανίστηκαν.

Διαβάστε επίσης:

Σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων η φωτιά – Εκτεταμένες ζημιές σε επτά οχήματα

Στις φλόγες οχήματα τα ξημερώματα στη Λεμεσό

Πηγή: ΚΥΠΕ