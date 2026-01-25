Σε κινητοποίηση τέθηκαν τα ξημερώματα Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από φωτιά σε αυτοκίνητα στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για φωτιά σε αυτοκίνητα, τα οποία βρίσκονταν εντός υποστατικού στη Λεμεσό.

Από τη φωτιά, η οποία κατασβέστηκε από μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δύο αυτοκίνητα.

Οι εξετάσεις συνεχίζονται από το ΤΑΕ Λεμεσού.

Διαβάστε επίσης: Έτσι διαμορφωνεται το σκηνικό του καιρού- Έρχονται βροχές και σκόνη