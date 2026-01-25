Σε συναγερμό τέθηκαν τα ξημερώματα οι Αρχές στη Λεμεσό, μετά από πληροφορία για πυρκαγιά σε κατάστημα πώλησης αυτοκινήτων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή η Υπηρεσία ανταποκρίθηκε σήμερα στις 04:31 το πρωί σε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε επτά οχήματα, τα οποία βρίσκονταν εντός της βιτρίνας πώλησης αυτοκινήτων στη Λεμεσό.

Από τη φωτιά, τόσο ο χώρος έκθεσης όσο και τα επτά οχήματα υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, τα μέλη της Πυροσβεστικής έκαναν χρήση αναπνευστικών συσκευών και σωλήνων νερού, ενώ στο σημείο ανταποκρίθηκαν δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν.

Διαβάστε επίσης: Στις φλόγες οχήματα τα ξημερώματα στη Λεμεσό