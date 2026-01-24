Πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το βράδυ σε ξύλινη στέγη ισόγειας προκατασκευασμένης οικίας στην Κοινότητα Άλασσας, στην επαρχία Λεμεσού.

Από την πυρκαγιά καταστράφηκε μέρος της οροφής, ενώ οι πυροσβέστες προχώρησαν στην αποδόμηση των κεραμιδιών και στην αφαίρεση τμήματος της επένδυσης της οροφής για την πλήρη κατάσβεση.

Πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο ιδιοκτήτης επιχείρησε να περιορίσει τη φωτιά με τη χρήση σωλήνων νερού και λάστιχου κήπου. Στην κατάσβεση ανταποκρίθηκαν τέσσερα στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η πυρκαγιά προκλήθηκε από απώλεια θερμότητας από την καπνοδόχο του τζακιού, η οποία μεταδόθηκε στην ξύλινη οροφή.

