Σε κινητοποίηση βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου η Πυροσβεστική λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής Ανδρέα Κεττή, μέχρι τις 06:00 σήμερα, 24 Ιανουαρίου 2026, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ανταποκριθεί σε περιστατικά πλημμυρών σε τρεις επαρχίες.

Στη Λευκωσία, υπήρξαν τέσσερις κλήσεις για συσσώρευση νερού σε υποστατικά και υπόγεια. Στη Λάρνακα καταγράφηκαν δύο περιστατικά, για συσσώρευση νερού σε υποστατικό και άνοιγμα οχετών όμβριων υδάτων, ενώ στην Αμμόχωστο δύο κλήσεις αφορούσαν πλημμυρισμένα υποστατικά και υπόγεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπου πλημμύρισαν δρόμοι, ενεργοποιήθηκαν και οι τοπικές αρχές για συνδρομή.

Οι επαρχίες Λεμεσού και Πάφου δεν κατέγραψαν κλήσεις, ενώ σύμφωνα με την Πυροσβεστική, τα φαινόμενα φαίνεται να είναι περιορισμένα, καθώς δεν υπάρχουν άλλες αναφορές.

