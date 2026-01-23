Σε 7 συλλήψεις για 2 διαφορετικές υποθέσεις κάτω από την ομπρέλα της πάταξης του οργανωμένου εγκλήματος προχώρησε χθες βράδυ η αστυνομία έπειτα από γιγαντιαία επιχείρηση στη Λάρνακα.

Η πρώτη αφορά 2 επιχειρηματίες ηλικίας 48 και 43 χρόνων στους οποίους η αστυνομία καταλογίζει παρέμβαση σε αστυνομική έρευνα η οποία αφορά την άγρια συμπλοκή που σημειώθηκε το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου έξω από την αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας.

«Σύμφωνα με την εκδοχή της Αστυνομίας και οι τρεις είχαν συνάντηση σε ξενοδοχείο στην Ορόκλινη. Πληροφορία η οποία δόθηκε στον υπεύθυνο του ΤΑΕ Λάρνακας. Στη συνέχεια ο παραπονούμενος μετέβη στην Αστυνομία για να δώσει συμπληρωματική κατάθεση. Ο παραπονούμενος επιβεβαίωσε πως είχαν συναντηθεί, λέγοντας πως οι δύο επιχειρηματίες του ξεκαθάρισαν πως δεν βρίσκονται πίσω από τον 48χρονο που ήδη τελεί υπό κράτηση για την υπόθεση, ενώ ερωτηθείς εάν απειλήθηκε απάντησε αρνητικά.»

Εναντίον των 2 επιχειρημάτων η αστυνομία εξασφάλισε 4ημερη κράτηση.

Η 2η υπόθεση αφορά 23χρονο υπόδικο ο οποίος είχε συλληφθεί για την απόπειρα φόνου του 48χρονου επιχειρηματία τον περασμένο Ιούλιο στην Δρομολαξιά. Οπτικό ακουστικό υλικό που εντοπίστηκε στις κινητές του συσκευές οδήγησε σε άλλες 4 συλλήψεις που οδηγούν την αστυνομία στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για εγκληματική ομάδα η οποία δρούσε τα τελευταία χρόνια στη Λάρνακα.

«Στο κινητό του 22χρονου που κατασχέθηκε, παρουσιάζεται ο ίδιος, ο υπόδικος, να έχει στην κατοχή του μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία επιδείκνυε επιδεικτικά στα βίντεο. Εντοπίστηκαν βίντεο που παρουσιάζουν την βιντεογράφηση διάφορων τοποθεσιών όπου διαπιστώνεται ότι ο ένας εκ των υπόπτων, αποκρύπτει αντικείμενα τα οποία, εύλογα πιστεύεται ότι είναι ποσότητες ναρκωτικών».

Ανάμεσα στα τεκμήρια που εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν μετά τις σαρωτικές έρευνες είναι οχήματα, αλεξίσφαιρα γιλέκα ομοιωμάτων πιστολιών και χρηματικό ποσό.

Η αστυνομία αιτήθηκε την 8ημερη κράτηση τους ωστόσο οι συνήγοροι υπεράσπισης τους έφεραν ένσταση.

Το δικαστήριο αποφάσισε όπως ανακοινώσει την απόφαση του την Δευτέρα ενώ διέταξε να παραμείνουν υπό κράτηση όλοι οι ύποπτοι μέχρι τότε.