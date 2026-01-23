Τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου θα ανακοινώσει το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας την απόφαση του στο αίτημα της αστυνομίας για οκταήμερη κράτηση των πέντε υπόπτων που συνελήφθησαν χθες στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και άλλα αδικήματα.

Οι πέντε ύποπτοι θα παραμείνει υπό κράτηση. Σήμερα παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας οι άνδρες, ηλικίας 42, 22, 31 και δύο 29χρονοι, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες από την αστυνομία στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα.

Εναντίων των 5 υπόπτων η αστυνομία διερευνά αδικήματα που αφορούν συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, συμμετοχή και αποδοχή διάπραξης εγκλημάτων, συνωμοσία προς διάπραξη κακουργήματος, απαίτησης περιουσίας με απειλές με σκοπό την κλοπή, της εκβίασης, καθώς και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Τα υπό διερεύνηση αδικήματα φέρεται να διαπράχθηκαν κατά την περίοδο 2023–2025 στην επαρχία Λάρνακας.

Στο πλαίσιο των εξετάσεων εξασφαλίστηκε μαρτυρία σύμφωνα με την οποία εμπλέκονται οι πέντε ύποπτοι.

Χθες, εκδόθηκαν εντάλματα σύλληψης εναντίον τους και εντάλματα έρευνας στις οικίες και στα οχήματα τους. Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης συνελήφθησαν τα πέντε άτομα.

Στο πλαίσιο των ερευνών στις οικίες των υπόπτων, εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, μεταξύ άλλων, χρηματικό ποσό ύψους 1.050 ευρώ, χρυσαφικά άγνωστης μέχρι στιγμής αξίας, κινητά τηλέφωνα, δύο αλεξίσφαιρα γιλέκα, δύο ομοιώματα πιστολιού, πτυσσόμενο ρόπαλο και άλλα αντικείμενα που θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο των εξετάσεων.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν δύο οχήματα και μεταφέρθηκαν στην ΑΔΕ Λάρνακας για περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία, εντοπίστηκε πυροβόλο όπλο, το οποίο παραλήφθηκε ως τεκμήριο.

Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι το συγκεκριμένο άτομο, 29 ετών, δεν κατείχε άδεια απόκτησης και κατοχής του εν λόγω πυροβόλου όπλου και, ως εκ τούτου, συνελήφθη εκ νέου για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής πυροβόλου όπλου.

Ένα από τα εμπλεκόμενα άτομα (22 ετών) συνελήφθη χθες βράδυ στις κεντρικές φυλακές, όπου βρίσκεται ως υπόδικος για την απόπειρα φόνου του 47χρονου επιχειρηματία που διαπράχθηκε στην Λάρνακα τον περασμένο Ιούλιο.

Οι πέντε συλληφθέντες μεταφέρθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης των τεσσάρων από τους πέντε υπόπτους έφεραν ένσταση στο αίτημα της αστυνομίας για οκταημερη κράτηση των πελατών τους. Ο δικηγόρος του 22χρονου υπόδικου δεν έφερε ένσταση.

Το Δικαστήριο επεφύλαξε να ανακοινώσει την απόφαση του την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου. Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

