Mέχρι τις 20 Απριλίου 2026 πρέπει να υποβληθούν οι αιτήσεις για τις υποτροφίες που προκηρύσσει η Σχολική Εφορεία Κερύνειας από το κληροδότημα Γεωργίου Τσίμον, αναφέρει ανακοίνωση.

Θα χορηγηθούν τρεις υποτροφίες διάρκειας 3-4 ετών, ανάλογα με τα έτη φοίτησης, ύψους 2.000 ευρώ ετησίως εκάστη, σε απόφοιτους που έχουν εξασφαλίσει θέση σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Κύπρου ή του εξωτερικού.

Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά πτυχιακούς τίτλους σπουδών σύμφωνα με τους όρους της αίτησης και τους όρους που δύναται να καθορίσει η Σχολική Εφορεία Κερύνειας. Τα έντυπα αίτησης και περισσότερες λεπτομέρειες είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.kyreniamunicipality.com.

Πηγή: ΚΥΠΕ

