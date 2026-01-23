Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης θα προβεί σε συνολική αποτίμηση της πορείας διακυβέρνησης τον Μάρτιο, με τη συμπλήρωση τριών ετών διακυβέρνησης, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου θα ανακοινώσει τον ετήσιο προγραμματισμό για το τέταρτο έτος διακυβέρνησης, είπε σήμερα η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική.

Σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, στο Προεδρικό Μέγαρο, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα το απόγευμα, η κα Πική είπε ότι «στη σημερινή ειδική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη και ουσιαστική συζήτηση για τον Ετήσιο Προγραμματισμό για το 2025, που αφορά τον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης, επιβεβαιώνοντας και στην πράξη τον διαρκή συντονισμό, τη στενή συνεργασία όλων των Υπουργείων και Υφυπουργείων και τη συστηματική παρακολούθηση της υλοποίησης του Κυβερνητικού έργου από τη Γραμματεία Συντονισμού και Υποστήριξης Κυβερνητικού Έργου. Στο πλαίσιο αυτό έγινε αναλυτική επισκόπηση της πορείας υλοποίησης των εμβληματικών δράσεων, μέσα από μια διαδικασία που αναδεικνύει την οργανωμένη, μεθοδική και συλλογική λειτουργία της Κυβέρνησης.

Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη σταθερή πρόοδο και τη δυναμική υλοποίησης του προγραμματισμού. Ποσοστό 67% των δράσεων έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο τελικό στάδιο υλοποίησης και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των αμέσως επόμενων εβδομάδων.

Ο κυβερνητικός σχεδιασμός δεν παραμένει σε επίπεδο εξαγγελιών, αλλά μεταφράζεται σε μετρήσιμα αποτελέσματα και απτές πολιτικές προς όφελος των πολιτών.

Μεταξύ των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν περιλαμβάνονται εμβληματικές μεταρρυθμίσεις και παρεμβάσεις που απαντούν σε διαχρονικές ανάγκες της χώρας, όπως η φορολογική μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, η λειτουργία του Κέντρου Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων, η επέκταση του συστήματος ταχείας αδειοδότησης, η λειτουργία δύο τεχνικών γυμνασίων, το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού, η λειτουργία των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, η εφαρμογή του Σχεδίου Στήριξης για την Τεχνολογική και Ψηφιακή Αναβάθμιση Πολιτιστικών Χώρων, η λειτουργία της Εθνικής Μονάδας Κυρώσεων, η κατάθεση όλων των νομοθεσιών για τη μεταρρύθμιση της Νομικής και της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, καθώς και η για πρώτη φορά, αποπληρωμής των κουρεμένων καταθετών από το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ουσιαστική πρόοδος στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, με την εισαγωγή 60 νέων ψηφιακών υπηρεσιών που απλοποιούν διαδικασίες, μειώνουν τη γραφειοκρατία, ενισχύουν τη διαφάνεια και βελτιώνουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Η ψηφιακή μετάβαση αποτελεί κεντρικό πυλώνα του εκσυγχρονισμού του κράτους και βασικό εργαλείο για ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και φιλικό προς τον πολίτη, κράτος.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες δράσεις, αυτές βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ωρίμανσης και επεξεργασίας στο πλαίσιο μιας συνεχούς διαδικασία υλοποίσηης. Συγκεκριμένα, ορισμένες δράσεις αφορούν νομοσχέδια που βρίσκονται είτε στο στάδιο της τελικής εκπόνησης υπό νομοτεχνικό έλεγχο. Άλλες δράσεις αφορούν σχέδια χορηγιών, για τα οποία απαιτείται, βάσει της προβλεπόμενης διαδικασίας, διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Η προσέγγιση αυτή αποτυπώνει τον σεβασμό και τη σωστή προεργασία μέσα και από διαβούλευση αλλά και ποιοτική εφαρμογή των πολιτικών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ήταν σαφής ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού και ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί αποτελεί βάση για ακόμη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Όπως υπογράμμισε, σε ορισμένους τομείς απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα, ενισχυμένος συντονισμός και αυστηρή τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, ώστε οι πολιτικές που σχεδιάζονται να αποδίδουν έγκαιρα και ουσιαστικά οφέλη για τους πολίτες και κάλεσε όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους.

Τονίζεται ότι η πορεία των δράσεων, η οποία είναι προσβάσιμη μέσα από την ιστοσελίδα Diakivernisi εντάσσεται σε ένα πλαίσιο συνεχούς αξιολόγησης, αναπροσαρμογής και βελτιστοποίησης, ακριβώς για να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των πολιτικών. Οι ειδικές συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, όπως η σημερινή, υπηρετούν ακριβώς αυτόν τον στόχο, δηλαδή τον συλλογικό εντοπισμό τρόπων επιτάχυνσης, ενίσχυσης του συντονισμού και ποιοτικής αναβάθμισης της υλοποίησης του κυβερνητικού έργου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην εντατική προετοιμασία που προηγήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου έτους για την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία, μια προετοιμασία που αποτέλεσε και αποτελεί εθνική αποστολή. Η επιτυχής ανάληψη αυτής της ιστορικής ευθύνης προϋποθέτει υψηλό επίπεδο διοικητικής ετοιμότητας, θεσμικού συντονισμού και στρατηγικού σχεδιασμού, στοιχεία που αντικατοπτρίζονται και στον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται συνολικά το κυβερνητικό έργο.

Η συνολική αποτίμηση της πορείας διακυβέρνησης θα παρουσιαστεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Μάρτιο, με τη συμπλήρωση τριών ετών διακυβέρνησης, ενώ στις 5 Φεβρουαρίου θα ανακοινωθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο ετήσιος προγραμματισμός για το τέταρτο έτος διακυβέρνησης με όλες τις εμβληματικές πολιτικές να εντάσσονται σε μία από τις πέντε στρατηγικές προτεραιότητες της διακυβέρνησης, που είναι πρώτο, η άμυνα, η ασφάλεια και η εξωτερική πολιτική, δεύτερο, η ισχυρή και ανθεκτική οικονομία, τρίτο, ο εκσυγχρονισμός του κράτους και οι μεταρρυθμίσεις, τέταρτο, η διαφάνεια, η λογοδοσία και η πρόληψη της διαφθοράς, και πέμπτο, η ευημερία για τη χώρα και τον πολίτη μέσα από τη συνεχή βελτίωση της καθημερινότητας.»

Ερωτηθείσα είπε ότι 47 δράσεις έχουν ολοκληρωθεί πλήρως, ενώ 12 δράσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν τις επόμενες βδομάδες. Πρόσθεσε ότι κάποιες άλλες είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθούν.

Είπε ότι πρόκειται για μια συνεχή διαδικασία και για αυτές τις δράσεις που δεν θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα συνεχίσει η Κυβέρνηση να παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης τους.

Η κα Πική επεσήμανε ότι «θέτουμε φιλόδοξους αλλά ρεαλιστικούς στόχους. Κάποιες φορές οι δράσεις δεν υλοποιούνται με τον ρυθμό που θα θέλαμε ή θα αναμέναμε και για αυτό ακριβώς συζητούνται στο συλλογικό όργανο, από όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, για να δούμε πώς μπορεί να βελτιωθεί ο χρόνος υλοποίησης».

Κληθείσα να αναφερθεί σε αυτά που εκκρεμούν, η κα Πική ανέφερε, μεταξύ άλλων, το θέμα που αφορά το ασυμβίβαστο με την επαγγελματική δραστηριότητα.

Ερωτηθείσα είπε ότι για το έργο του Βασιλικού, ο Υπουργός Ενέργειας ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο για τις προσπάθειες οι οποίες εντατικοποιούνται για την προώθηση του έργου με στόχο τη μείωση της τιμής ηλεκτρικού ρεύματος και την επάρκεια ηλεκτρικού ρεύματος στη χώρα μας.