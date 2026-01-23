Διακοπή ρεύματος προκάλεσε πρόβλημα με φώτα τροχαίας.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν λειτουργούν τα φώτα τροχαίας στην περιοχή Στροβόλου.
Λόγω διακοπής ρεύματος, δεν λειτουργούν τα φώτα τροχαίας στην περιοχή Στροβόλου.— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) January 23, 2026
Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. pic.twitter.com/xJGvb00Xvr
Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.
Σύμφωνα με την Αστυνομία, στους δρόμους του Στροβόλου επικρατεί κυκλοφοριακό χάος.
Διαβάστε επίσης: Αποκαθίσταται η παροχή ρεύματος στη Λευκωσία, σε περιορισμό χρήσης καλεί η ΑΗΚ