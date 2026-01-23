Διακοπή ρεύματος προκάλεσε πρόβλημα με φώτα τροχαίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν λειτουργούν τα φώτα τροχαίας στην περιοχή Στροβόλου.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στους δρόμους του Στροβόλου επικρατεί κυκλοφοριακό χάος. 

