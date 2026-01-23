Διακοπή ρεύματος προκάλεσε πρόβλημα με φώτα τροχαίας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν λειτουργούν τα φώτα τροχαίας στην περιοχή Στροβόλου.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. pic.twitter.com/xJGvb00Xvr — Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) January 23, 2026

Σύμφωνα με την Αστυνομία, στους δρόμους του Στροβόλου επικρατεί κυκλοφοριακό χάος.

