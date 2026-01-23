Διακοπές ρεύματος επηρέασαν την Παρασκευή περιοχές Λευκωσίας, λόγω τεχνικού προβλήματος που παρουσιάστηκε στο σύστημα διανομής της ΑΗΚ, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Η παροχή έχει αποκατασταθεί στις περιοχές αυτές από εναλλακτικές τροφοδοτήσεις, όμως η ΑΗΚ, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών και αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, καλεί τους κατοίκους των περιοχών αυτών να περιορίσουν την κατανάλωση ενέργειας στα απολύτως απαραίτητα και να χρησιμοποιούν την ενέργεια με φειδώ από τις αμέσως επόμενες ώρες μέχρι και τα μεσάνυχτα απόψε.

Διαβάστε επίσης: Εκτός λειτουργίας φώτα τροχαίας στο Στρόβολο - Χάος στους δρόμους

Τα συνεργεία της ΑΗΚ εργάζονται πυρετωδώς και καταβάλουν προσπάθειες για την όσο δυνατό πλήρη αποκατάσταση της παροχής και επιδιόρθωση της βλάβης, προστίθεται.

Οι περιοχές που έχουν επηρεαστεί είναι η Έγκωμη, ο Άγιος Δομέτιος, ο Αρχάγγελος, η Ακρόπολη, μέρος του Στροβόλου και η Λακατάμεια.

Σημειώνεται ότι η βλάβη στην Λεωφόρο Τσερίου είναι ανεξάρτητη βλάβη, καθώς εργολάβος απέκοψε καλώδιο της ΑΗΚ.

Πηγή: ΚΥΠΕ