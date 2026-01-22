Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε την Πέμπτη τις προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για το 2026, οι οποίες υποστηρίζουν εκστρατείες και εκδηλώσεις που προωθούν βιώσιμα και υψηλής ποιότητας αγροδιατροφικά προϊόντα της ΕΕ, τόσο εντός της Ένωσης, όσο και παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, έως και €160 εκατ. θα διατεθούν μέσω επιχορηγήσεων για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων που προτείνονται από ομάδες παραγωγών και άλλους εμπορικούς φορείς αγροδιατροφικών προϊόντων, τόσο στην εσωτερική αγορά της ΕΕ όσο και σε βασικές αγορές εκτός ΕΕ με ισχυρό αναπτυξιακό δυναμικό, συμπεριλαμβανομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, της Κίνας, της Σιγκαπούρης και της Βόρειας Αμερικής.

Οι προσκλήσεις αποτελούν μέρος του προγράμματος εργασίας για την πολιτική προώθησης του 2026, στο πλαίσιο του οποίου η Κομισιόν θα διαθέσει €205 εκατ. για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των καταναλωτών σχετικά με τα ευρωπαϊκά γεωργικά προϊόντα και τα συστήματα ποιότητας. Αυτές οι δράσεις πραγματοποιούνται υπό την κοινή υπογραφή «Απολαύστε, είναι από την Ευρώπη», η οποία στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων της ΕΕ και στην επιβράβευση των αγροτών και των επιχειρήσεων αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ για τις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στα υψηλά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικών προτύπων, με την πολιτική προώθησης των αγροδιατροφικών προϊόντων να είναι προτεραιότητα για την Κομισιόν.

Οι προσκλήσεις που δρομολογήθηκαν σήμερα θα παραμείνουν ανοιχτές για αιτήσεις για περίοδο τριών μηνών και είναι ανοιχτές σε ένα ευρύ φάσμα επιλέξιμων φορέων σε όλη την ΕΕ. Σχετικά με τη βέλτιστη αξιοποίηση ευκαιριών, μια ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες και διαδικτυακά στις 27 και 28 Ιανουαρίου.



Πηγή: ΚΥΠΕ