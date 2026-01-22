Tην άμεση ανάκληση ή αναστολή της απόφασης για δημιουργία κινητής μονάδας αφαλάτωσης ζητά το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Κοινοτικό Συμβούλιο παραθέτει επιστημονική μελέτη που έχει στην κατοχή του, όπου σημειώνεται πως στην περιοχή Μαζωτού απαντώνται οικότοποι προτεραιότητας, οι οποίοι προστατεύονται από Ευρωπαϊκή οδηγία για τους Οικοτόπους, όπως τα λιβάδια Posidonia oceanica και οι ύφαλοι. «Η χωροθέτηση μονάδων αφαλάτωσης σε άμεση γειτνίαση με τέτοιους οικοτόπους ενέχει σοβαρό κίνδυνο μη αναστρέψιμης υποβάθμισης» προστίθεται.

«Με γνώμονα την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο θεωρούμε ότι η περιοχή Μαζωτού δεν ενδείκνυται για την εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης υπό τις παρούσες συνθήκες» αναφέρεται στην έκθεση.

Για το συγκεκριμένο θέμα το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού αναφέρει πως έστειλε σχετική επιστολή με παραλήπτες τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, τον Πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Λάρνακας, τα Κοινοβουλευτικά Κόμματα και τον Έπαρχο Λάρνακας.

Ζητά επίσης εκπόνηση πλήρους και ανεξάρτητης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τεκμηριωμένη αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων και χωροθετήσεων, αλλά και ενημέρωση για την τήρηση των προβλεπόμενων από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία διαδικασιών.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο Μαζωτού αναφέρει πως «αναγνωρίζει το υδατικό πρόβλημα και ότι αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της χώρας μας, εντούτοις όμως οι πρόχειρες και αυθαίρετες αποφάσεις είναι ανεπίτρεπτες».

«Χρειάζονται τεκμηριωμένη μελέτη, διαφάνεια και κοινωνική συναίνεση για τις αποφάσεις που λαμβάνονται», καταλήγει.

Για το θέμα προγραμματίζεται εκδήλωση διαμαρτυρίας το ερχόμενο Σάββατο, στις 10.00 το πρωί πλησίον του πρατηρίου καυσίμων στον Μαζωτό.

Πηγή: ΚΥΠΕ