Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι πέντε κοινοτήτων της επαρχίας Λευκωσίας, λόγω της δραματικής έλλειψης νερού, όπως ανέφερε η Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Βυζακιάς, Ελένη Νεοπτολεμέου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι» του Σίγμα.





Όπως εξήγησε η κ. Νεοπτολεμέου, το φράγμα της Βυζακιάς, από το οποίο υδροδοτούνται πέντε κοινότητες, βρίσκεται σχεδόν εντελώς άδειο. «Βλέποντας ένα φράγμα άδειο, καταλαβαίνουμε πόσα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι γύρω κοινότητες», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το σοβαρότερο πρόβλημα εντοπίζεται στις κοινότητες Βυζακιά και Ποτάμι.

Σύμφωνα με την ίδια, οι δύο αυτές κοινότητες υδροδοτούνται από πηγή που συνδέεται άμεσα με το φράγμα, η οποία αυτή τη στιγμή δεν διαθέτει καθόλου νερό. «Με αποτέλεσμα το χωριό να μένει χωρίς νερό τις περισσότερες ώρες», τόνισε.

Συνεχείς αποκοπές εδώ και δύο μήνες

Η Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου επεσήμανε ότι εδώ και δύο μήνες καταγράφονται μεγάλες και συχνές αποκοπές νερού στη Βυζακιά. «Καταλαβαίνουμε τη σοβαρότητα του προβλήματος, ιδιαίτερα για τους κτηνοτρόφους και τους γεωργούς, που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια και τις φυτείες τους», ανέφερε.

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για λήψη μέτρων, όπως είπε, δεν υπήρξε καμία ουσιαστική ανταπόκριση. «Συναντηθήκαμε στη Βουλή, θέσαμε τα προβλήματά μας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία απάντηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έκκληση προς το κράτος

Η κ. Νεοπτολεμέου απηύθυνε έκκληση προς την Πολιτεία να αναλάβει δράση. «Ζητούμε από το κράτος να μεριμνήσει για εμάς και να δείξει έστω και λίγο ενδιαφέρον για το τι θα απογίνουν αυτές οι κοινότητες», ανέφερε, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι δεν μπορούν να βρίσκονται σε αντιπαράθεση μεταξύ τους ούτε να ακούνε προτροπές να εγκαταλείψουν τα χωριά τους.

«Πρέπει το κράτος να λάβει τα μέτρα του και να μας βοηθήσει», σημείωσε.

«Καθημερινά ο κόσμος ζει ένα δράμα»

Όπως περιέγραψε, η καθημερινότητα των κατοίκων έχει μετατραπεί σε αγώνα επιβίωσης. «Δεν μπορείς να ανοίγεις τη βρύση το πρωί και να μην έχεις νερό. Χωρίς νερό δεν μπορείς να επιβιώσεις», είπε, προσθέτοντας ότι ακόμη και αν ξεκινήσουν βροχοπτώσεις, θα χρειαστούν περίπου 90 ημέρες για να γεμίσει ξανά το φράγμα.

Υπενθύμισε μάλιστα ότι το 2021 το φράγμα της Βυζακιάς είχε φτάσει σε πληρότητα 100%.

Απογοητευτικά τα στοιχεία για τα φράγματα

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής παρουσιάστηκαν στοιχεία και για άλλα φράγματα της Κύπρου. Τα φράγματα με την καλύτερη εικόνα είναι του Καλοπαναγιώτη με 100% πληρότητα, του Πωμού με 58,3% και της Αγίας Μαρίνας με 43%. Αντίθετα, το φράγμα της Βυζακιάς βρίσκεται μόλις στο 1%, όπως και της Γερμασόγειας, ενώ της Άχνας στο 1,8%.

Πέντε κοινότητες χωρίς επαρκή υδροδότηση

Το φράγμα της Βυζακιάς εξυπηρετεί συνολικά τις κοινότητες Βυζακιά, Νοικιτάρι, Ποτάμι, Κουτραφά και Άγιο Γεώργιο Καυκάλου. Όλες αντιμετωπίζουν προβλήματα, ωστόσο, όπως τόνισε η Πρόεδρος, «το σοβαρότερο πρόβλημα το έχουν η Βυζακιά και το Ποτάμι, γιατί δεν έχουμε νερό ούτε για να πιούμε».

Παρά την ύπαρξη γεωτρήσεων, η απόδοση παραμένει χαμηλή λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της έλλειψης υπόγειων υδάτων. «Αφού γίνονται αποκοπές, σημαίνει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα», κατέληξε, σημειώνοντας ότι μόνο η κοινότητα Βυζακιάς υφίσταται αυτή τη στιγμή αποκοπές νερού.







