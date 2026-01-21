Προειδοποίηση για πολύ ισχυρούς και παροδικά μέχρι σφοδρούς ανέμους εξέδωσε το Τμήμα Μετεωρολογίας με ισχύ ως τις 9 απόψε.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί έντασης 6 μποφόρ και παροδικά μέχρι επτά και θα επηρεάζουν τα δυτικά, τα βόρεια και τοπικά τα νότια παράλια.

Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη και αργότερα ταραγμένη ως κυματώδης και τοπικά στα δυτικά και βόρεια κυματώδης.

Ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, που από απόψε αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη.

