Μεταβαλλόμενος καιρός με συννεφιά, βροχές, ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας επηρεάζει την περιοχή, καθώς ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο.

Κατά διαστήματα στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται αραιή σκόνη, ενώ στα ορεινά –και κυρίως στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους– δεν αποκλείονται χιονοπτώσεις ή χιονόνερο.

Αναλυτικά το δελτίο καιρού

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή πίεση αναμένεται από αύριο. Στην ατμόσφαιρα θα αιωρείται κατά διαστήματα αραιή σκόνη.

Το απόγευμα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και παροδικά τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης.

Απόψε ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος από μέσες και ψηλές νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως ανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και τοπικά στα παράλια μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ταραγμένη μέχρι κυματώδης. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα παράλια και γύρω στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί μέτριοι μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, και τοπικά μέχρι πολύ ισχυροί, 5 με 6 μποφόρ. Παροδικά τοπικά θα πνέουν πολύ ισχυροί μέχρι σφοδροί, 6 με 7 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ταραγμένη μέχρι κυματώδης και τοπικά κυματώδης. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται κατά διαστήματα μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους. Το Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες ενώ αργότερα το απόγευμα αναμένεται βελτίωση. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία μέχρι την Κυριακή θα σημειώσει σταδιακά άνοδο για να κυμανθεί κοντά ή λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 21 εκατοστά.