Επικρίσεις κατά του ΡΙΚ με αφορμή ακύρωση εκπομπής με καλεσμένη τη Νικολέττα Τσικκίνη κατά της οποίας κινήθηκε αγωγή από την Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη διατυπώνει το ΑΛΜΑ, λέγοντας ότι η αιτιολόγηση του Ιδρύματος δεν πείθει.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται σε αιφνίδια ακύρωση με την αιτιολογία ότι την προηγούμενη ημέρα φιλοξενήθηκε στο ΡΙΚ ο Επικεφαλής του Κινήματος Άλμα και ότι ο δικηγόρος της κ. Τσικκίνη είχε εμφανιστεί δύο φορές την προηγούμενη εβδομάδα.

Το ΑΛΜΑ υποστηρίζει ότι οι εξηγήσεις αυτές δεν πείθουν, αναφέρεται σε αποκλεισμό και επικρίνει το ΡΙΚ ότι γιατί "δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση εμφανίζεται να αποφεύγει τη φιλοξενία φωνών που ασκούν κριτική στην εκάστοτε εξουσία" και αφήνει αιχμές ότι το ΡΙΚ "επηρεάζεται ουσιωδώς από την εκάστοτε κυβέρνηση".

Πηγή: ΚΥΠΕ