Το οργανωμένο έγκλημα και τους χειρισμούς της Αστυνομίας σχολίασε σε έντονο ύφος ο πρόεδρος της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, στο Πρωτοσέλιδο.

Ο κ. Λοϊζίδης ξεκίνησε επισημαίνοντας ότι η ανώτατη ηγεσία της Αστυνομίας αποτελείται σήμερα από τέσσερις βοηθούς αρχηγούς, έναν υπαρχηγό και έναν αρχηγό, ωστόσο κανείς από αυτούς δεν παρέστη σε κρίσιμη παρουσία, με μοναδική εξαίρεση τον αστυνομικό διευθυντή Λάρνακας. Το γεγονός αυτό, όπως ανέφερε, δεν μπορεί παρά να εκληφθεί ως ένδειξη υποτίμησης προς τις επαρχίες, ενισχύοντας την αίσθηση ότι «στην Κύπρο υπάρχουν δύο αστυνομίες»: εκείνη του Αρχηγείου, που – όπως είπε σκωπτικά – θεωρείται η «ελίτ» και δίνει εντολές, και εκείνη των επαρχιακών αστυνομικών διευθύνσεων, που σηκώνει το μεγαλύτερο βάρος και αποτελεί τη βιτρίνα της Αστυνομίας προς την κοινωνία.

Στη συνέχεια άσκησε κριτική στη ρητορική που μετακυλίει ευθύνες σε τρίτους, αναφέροντας πως «καλούμε τον κόσμο και τους δημάρχους να βοηθήσουν την Αστυνομία», την ώρα που η ίδια η Αστυνομία είναι το κράτος και εκείνη που ο πολίτης περιμένει να επιβάλει τον νόμο.

Ο πρόεδρος της ΙΣΟΤΗΤΑΣ αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα του οργανωμένου εγκλήματος, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός ανάμεσα στην καθημερινή παραβατικότητα και στα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα. Έφερε ως παράδειγμα τη Λάρνακα, λέγοντας ότι σε κρίσιμες χρονικές στιγμές υπήρχαν μόλις ενάμιση περιπολικό για ολόκληρη επαρχία, ενώ την ίδια ώρα γινόταν λόγος για «άμεση επέμβαση» και επιχειρησιακή επάρκεια. Κατά τον ίδιο, επιχειρείται να «πουληθεί στον κόσμο κρέας για ψάρι», παρουσιάζοντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε πρόσφατα περιστατικά που ήρθαν στη δημοσιότητα μέσω βίντεο, διερωτώμενος πόσα αντίστοιχα γεγονότα έχουν σημειωθεί τον τελευταίο χρόνο χωρίς να γίνουν γνωστά, προκειμένου – όπως είπε – να μην αποκαλυφθούν αδυναμίες της Αστυνομίας. Υπογράμμισε ότι η ηγεσία οφείλει να αναλαμβάνει την ευθύνη και να στέκεται μπροστά, αντί να κρύβεται πίσω από τους αστυνομικούς της πρώτης γραμμής.

Απαντώντας σε αναφορές για ανάγκη εσωτερικής αναδιοργάνωσης, ο κ. Λοϊζίδης υπενθύμισε ότι οι ίδιοι οι επικεφαλής της Αστυνομίας παραδέχθηκαν, πριν από περίπου 450 ημέρες, πως για δεκαετίες δεν υπήρξε ουσιαστική αναδιοργάνωση. Κατηγόρησε δε πολιτικούς και βουλευτές ότι στο παρελθόν αντιμετώπισαν με λαϊκισμό και απαξίωση τις προτάσεις της συντεχνίας για το οργανόγραμμα, για να επανέλθουν τώρα ζητώντας συζητήσεις εκ των υστέρων, σε μια στιγμή που – όπως είπε – «είμαστε στο και πέντε».

Μάλιστα, σημείωσε ότι «πάμε με βάρκα στο άγνωστο, και έπεισαν τον κύριο Φυτιρή, τον οποίο του λέω δημοσίως ότι τον κοροϊδεύουν. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ τέτοια λέξη. Θα βρεθεί προ εκπλήξεως, έφυγαν έξι Υπουργοί».

Ο πρόεδρος της ΙΣΟΤΗΤΑΣ περιέγραψε μια εικόνα έντονης πίεσης στο προσωπικό, μιλώντας για αστυνομικούς που φυλάσσονται τη νύχτα υπό τον φόβο στοχοποίησης, καθώς και για σοβαρά περιστατικά που, όπως υποστήριξε, παραμένουν κρυφά. Τόνισε ότι το ζήτημα δεν είναι οι φανφάρες και οι εξαγγελίες, αλλά η ύπαρξη συγκεκριμένου πλάνου, με σωστή κατανομή δυνάμεων, μυστικές μετακινήσεις και εφαρμογή νομοθεσιών που παραμένουν εδώ και καιρό σε εκκρεμότητα.

Σε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, ο κ. Λοϊζίδης υποστήριξε ότι «αυτή τη στιγμή χάνουμε με πέντε μηδέν από τον υπόκοσμο», καλώντας σε άμεση σύγκληση σύσκεψης στο Προεδρικό με σαφή χρονοδιαγράμματα και αποφάσεις. Προειδοποίησε μάλιστα ότι «τα χειρότερα έπονται», εάν συνεχιστεί η ίδια πρακτική.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην προσφυγή της συντεχνίας στο Διοικητικό Δικαστήριο κατά των αποφάσεων για το ωράριο, διευκρινίζοντας ότι οι κινήσεις έγιναν κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Δικαιοσύνης και ότι έχουν ζητηθεί και αναστολές, με τη Δικαιοσύνη να καλεί και τις δύο πλευρές να καταθέσουν τις θέσεις τους. Υπενθύμισε επίσης την προγραμματισμένη εκδήλωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή, με στόχο την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων των αστυνομικών, ενώ – όπως σημείωσε – απέναντί τους βρίσκεται το οργανωμένο έγκλημα.

Κλείνοντας, ο Νίκος Λοϊζίδης εξέφρασε βαθιά απογοήτευση για την κατάσταση που, κατά την άποψή του, δημιούργησε η ίδια η ηγεσία της Αστυνομίας, επιρρίπτοντας ευθύνες για στοχοποίηση των αστυνομικών γύρω από ζητήματα υπερωριών, ημεραργιών και διαφθοράς, αντί για ουσιαστικό διάλογο. Τόνισε ότι η συντεχνία δεν θα πει ποτέ ψέματα και δεν θα κρυφτεί, ενώ υπογράμμισε πως η αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος απαιτεί εξειδίκευση, δομές και νομοθεσία, όχι απλοϊκές γενικεύσεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δεν κάνουν όλοι οι αστυνομικοί για όλα» και κάθε άλλη προσέγγιση δεν είναι παρά κοροϊδία προς τον Κύπριο πολίτη.

