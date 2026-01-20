Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας , προχώρησε στη σύλληψη πέντε προσώπων χθες η Αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης ρίψης πυροβολισμών κατά τη διάρκεια συμπλοκής που διαπράχθηκε στις 17 Ιανουαρίου, 2026 στη Λάρνακα.

Πρόκειται για τρεις 25χρονους, έναν 26χρονο και έναν 31χρονο. Αστυνομική Ανακοίνωση ημερομηνίας 19 Ιανουαρίου, 2026 για καταζητούμενα πρόσωπα, σχετική.

Μετά τη σύλληψή του, η συνέχιση της δημοσίευσης της φωτογραφίας και των προσωπικών του στοιχείων είναι αχρείαστη.

Για την ίδια υπόθεση, εξακολουθούν να καταζητούνται ακόμη τέσσερα πρόσωπα.

Το ΤΑΕ Λάρνακας διερευνά την υπόθεση.