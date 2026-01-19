Σε παράμβαση του στο Μεσημέρι και Κάτι ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, Δρ. Σωτήρης Κούμας, αναφέρθηκε στο αλαλούμ που έγινε με τον αξονικό τομογράφο της Λεμεσού, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Νοσοκεομείο Τροόδους και απο εκεί σύμφωνα με καταγγελίες στα σκουπίδια.

Ο κύριος Κούμας ανέφερε ότι «ο παλιός αξονικός τομογράφος μεταφέρθηκε από το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού στο Νοσοκομείο Τροόδος. Από εκεί φαίνεται ότι, σε τεχνικό επίπεδο, ο ΟΚΥΠΥ, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαχείριση του μηχανήματος, μαζί με τις υπηρεσίες του, δεν κατάφεραν να το διαχειριστούν σωστά.»

Συνέχισε λέγοντας, ότι «γνωρίζουμε ότι ο παλιός αξονικός είναι τοποθετημένος σε έναν χώρο ώστε να μην υποστεί εξωτερικές βλάβες. Ωστόσο, το συγκεκριμένο θέμα έχει πάρει χρόνο. Έχει γίνει η απαραίτητη υποδομή ώστε να υποδεχθεί νέο μηχάνημα.»

Ξέρουμε ότι θα πρέπει να εγκατασταθεί νέο μηχάνημα, αλλά δεν γνωρίζουμε πότε αυτό θα γίνει. Αυτό φυσικά έχει συνέπειες για την εξυπηρέτηση των ασθενών.

Σε ερώτηση για το κατά πόσο αυτή η εξέλιξη επηρεάζει τους ασθενείς, και αν υπήρξε λάθος χειρισμός από πλευράς ΟΚΥΠΥ όσον αφορά το συγκεκριμένο μηχάνημα. Δηλαδή, αν το άφησαν πεταμένο, όπως φαίνεται.

Με τον ίδιο να απαντά «ότι δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα, καθώς δεν γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα όταν σχεδιάζεις τη μεταφορά ενός μηχανήματος από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, πρέπει να διασφαλίζεις τον στόχο σου: να τεθεί άμεσα σε λειτουργία» τόνισε ο κύριος Κούμας.

Είναι αντιληπτό ότι όταν μεταφέρθηκε, το μηχάνημα στη Λεμεσό λειτουργούσε. Άρα, έπρεπε να γίνει σωστός σχεδιασμός ώστε η μεταφορά και η εγκατάστασή του να γίνουν ομαλά. Από ό,τι φαίνεται, οι υπηρεσίες του ΟΚΥΠΥ δεν είχαν προβλέψει όλα τα ζητήματα σωστά, όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, ως προς την διαχείριση του θέματος.

Ωστόσο, το γεγονός ότι ένας αξονικός δεν λειτουργεί έχει επιπτώσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Φυσικά, είναι θέμα του ΟΚΥΠΥ να απαντήσει πότε και με ποιον τρόπο θα εγκατασταθεί το νέο μηχάνημα στο Νοσοκομείο Τροόδος.

«Γνωρίζουμε ότι η υποδομή για να υποδεχθεί το νέο μηχάνημα έχει ήδη δημιουργηθεί», είπε ο κύριος Κούμας, ρίχνοντας το μπαλάκι για μια ακόμα φορά στον ΟΚΥΠΥ.

Ταυτόχρονα, ο κύριος Κούμας ανέφερε ακόμα μια άλλη πτυχή του ζητήματος καθώς υπάρχει επίσης το ζήτημα της διαθεσιμότητας προσωπικού – γιατροί και άλλοι λειτουργοί υγείας που θα πρέπει να υποστηρίξουν τη λειτουργία του μηχανήματος. Δηλαδή, ναι, το μηχάνημα θα εγκατασταθεί, αλλά χρειάζεται και προσωπικό για την καλή λειτουργία του.

Το πρόβλημα συνεχίζεται ακόμα και σήμερα. Έχουμε ενημέρωση ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα επιληφθούν τα ζητήματα, και σταδιακά το σύστημα θα αποδώσει.

Αυξημένες νοσηλείες και θάνατοι απο γρίπες

Κλείνοντας, σε παρατήρηση ότι το σύστημα υγείας δεν ήταν έτοιμο να διαχειριστεί το κύμα γρίπης, RSV και άλλων εποχιακών λοιμώξεων, ενώ επίσης οι κλίνες δεν επαρκούσαν για την αντιμετώπιση του κύματος νοσηλειών, ο Πρόεδρος του ΠΙΣ, είπε ότι, «σε κεντρικό επίπεδο, στο Υπουργείο Υγείας, πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη την Παρασκευή και ανακοινώθηκαν ορισμένες αποφάσεις. Τα στοιχεία που δόθηκαν από την Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας δείχνουν ότι υπάρχει ιδιαίτερη επίπτωση στα δημόσια νοσηλευτήρια. Από περίπου 80 περιστατικά, τα 70 και πλέον ήταν σε δημόσια νοσηλευτήρια».

Αναδεικνύεται το εύλογο ερώτημα: ποιος είναι ο σχεδιασμός και πώς εφαρμόζεται σωστά; Είναι αντιληπτό ότι η κατάσταση στα δημόσια νοσηλευτήρια μπορεί να είναι καλή σήμερα, αλλά δεν εξασφαλίζει ότι θα παραμείνει έτσι αύριο.

Αυτό που ζητούμε είναι ένα σύστημα που αναγνωρίζει τα προβλήματα και σχεδιάζει έτσι ώστε αυτά να αντιμετωπιστούν έγκαιρα, στο βαθμό που είναι δυνατό. Κατανοούμε τις επιπτώσεις των επιδημιών και των πιέσεων, αλλά δεν μπορούν να αφήνονται οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας, οι γιατροί και οι υπόλοιποι λειτουργοί μόνοι τους να αντιμετωπίζουν όλες αυτές τις καταστάσεις. Τα νούμερα το αποδεικνύουν.

Στην συνέχεια της επικοινωνίας κλήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΥπΥ να απαντήσει στην διαχείριση εικόνας που επικρατει στα νοσοκομεία με τους αυξημένους θανάτους και την έλλειψη κλινών καθώς και στο ζήτημα με τον αξονικό τομογράφο του Νοσοκομείου Τρόοδους.

Διαχείριση της Γρίπης και προετοιμασία των νοσοκομείων:

Ο κύριος Χαράλαμπος Χαριλάου ανέφερε ότι «οι θάνατοι υπήρχαν και τα προηγούμενα χρόνια και θα υπάρχουν και τα επόμενα και η πολιτική του οργανισμού βασίζεται σε δύο άξονες»:

Πρώτος άξονας – Πρόληψη:

Η πρόληψη επιτυγχάνεται μέσω της χορήγησης του εμβολίου, ιδιαίτερα στις ευάλωτες ομάδες και στους ηλικιωμένους.

Δεύτερος άξονας – Προστασία ευάλωτων ομάδων:

Πρέπει να προστατευτούν οι ευάλωτες ομάδες από άτομα που νοσούν. Ο κύριος Χαριλάου ανέφερε ότι «παρόλο που δεν υπάρχουν περιοριστικά μέτρα, είναι καλό όποιος παρουσιάζει συμπτώματα να περιορίζεται και να αποφεύγει άμεση επαφή με άλλους. Συνεπώς, οι θάνατοι δεν σχετίζονται με την προετοιμασία, απ την πλευρά του Οργανισμού. Ωστόσο, διάφοροι φορείς θέτουν ζητήματα προετοιμασίας από πλευράς Υπουργείου Υγείας, κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση των κλινών.»

Διαχείριση κλινών στα νοσοκομεία

Ο κύριος Χαριλάου σημείωσε ότι τα νοσοκομεία γεμίζουν κάθε χρόνο και αυτό είναι αναπόφευκτο.

«Κάθε χρόνο, η κύρια διαχείριση των εποχικών ιών γίνεται από τα δημόσια νοσηλευτήρια, όπως φαίνεται και από τους αριθμούς των νοσηλειών σε σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα».

Σίγουρα, περισσότερα περιστατικά νοσηλεύονται στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς ο ιδιωτικός τομέας δεν διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές, τεχνογνωσία και προσωπικό. Συγκεκριμένα, δεν διαθέτει παθολόγους, παθολογικές ή πνευμονολογικές κλίνες.

Σε περίπτωση ανάγκης, αν γεμίσουν οι κλίνες των δημόσιων νοσοκομείων, υπάρχει σχέδιο για ενεργοποίηση και του ιδιωτικού τομέα. Κλέινοντας, όσο αφορά το ζήτημα των εποχικών εξάρσεων κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Υπήρξε μια μέρα συμφόρησης στη Λεμεσό, αλλά δεν οφειλόταν στους εποχικούς ιούς, αλλά σε εισαγωγές άλλων ειδικοτήτων.

Αυτή την περίοδο υπάρχει ύφεση και ελπίζουμε να συνεχιστεί, ώστε να μειωθεί η πίεση στα νοσοκομεία κατέληξε.

Ζήτημα αξονικών τομογράφων:

Αναφορικά με το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και τα όσα ειπώθηκαν, τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας εμπεριέχουν σκοπιμότητες όπως ανέφερε.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού υπήρχε ένας αξονικός τομογράφος 16 τομών, ο οποίος είχε φτάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Έδινε περιορισμένες δυνατότητες, περισσότερη ακτινοβολία και δεν μπορούσε να κάνει εξειδικευμένες εξετάσεις.

Αποφασίστηκε να αντικατασταθεί από έναν σύγχρονο αξονικό, μεγαλύτερων δυνατοτήτων. Ο παλιός τομογράφος μεταφέρθηκε προσωρινά στην Κυπερούντα για να καλύψει ανάγκες μέχρι να αγοραστεί νέος, αλλά διαπιστώθηκε ότι τα θεμέλια του κτηρίου δεν επαρκούσαν και η εταιρεία δεν μπορούσε να παρέχει ανταλλακτικά ή συντήρηση.

Νέος εξοπλισμός:

Η αγορά των νέων αξονικών δεν γίνεται για να αντικαταστήσουν τον πρώτο όταν θα χαλάσει, αλλά για να καλύψουν αυξημένες ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτό, τοποθετείται δεύτερος αξονικός τομογράφος σε κάθε νοσοκομείο – Λεμεσό, Πάφο, Λάρνακα, Λευκωσία και Αμμόχωστο – για να εξυπηρετεί περισσότερο κόσμο, ειδικά τα εξωτερικά ιατρεία κατέληξε.

