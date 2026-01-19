Στους 12 αυξήθηκε ο αριθμός των θανάτων λόγω γρίπης.

Συγκεκριμένα, μετά από ενημέρωση που είχε το Υπουργείο Υγείας, αναθεώρησε τον αριθμό των νεκρών σε 12.

Τις προηγούμενες ημέρες έγινε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Υγείας, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών, για αντιμετώπιση της έξαρσης των εποχικών λοιμώξεων.

Το Υπουργείο σημειώνει ότι ο μηχανισμός υγείας είναι επαρκώς προετοιμασμένος και έχει προβεί στις απαραίτητες προετοιμασίες, με βασικό πυλώνα τον εμβολιασμό.

Απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν βασικά μέτρα ατομικής προστασίας, ιδιαίτερα όσοι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

