Καταγγελία για σοβαρό περιστατικό βίας σε βάρος μαθητή της Α΄ Δημοτικού διατυπώνει μητέρα, περιγράφοντας όσα –όπως υποστηρίζει– συνέβησαν μέσα σε σχολική τάξη την Πέμπτη 15 του μήνα.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η μητέρα ενημερώθηκε τηλεφωνικά από τη διεύθυνση του σχολείου ότι ο γιος της είχε τραυματιστεί και έπρεπε να μεταβεί άμεσα για να τον παραλάβει. Όπως αναφέρει, ζήτησε επανειλημμένα διευκρινίσεις για την κατάστασή του, χωρίς όμως να αντιληφθεί το μέγεθος του τραυματισμού μέχρι να φτάσει στο σχολείο. «Διαπίστωσα ότι το παιδί μου ήταν σοβαρά χτυπημένο», λέει, σημειώνοντας ότι ειδοποίησε αμέσως και τον σύζυγό της και μετέβησαν και οι δύο στο σχολείο με ξεχωριστά αυτοκίνητα.

Η ίδια διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται για ένα απλό χαστούκι, όπως αρχικά ενδεχομένως να αφέθηκε να εννοηθεί. Υιοθετώντας πλήρως την περιγραφή του παιδιού της, καταγγέλλει ότι η δασκάλα τον άρπαξε από το χέρι, τον έσπρωξε και του έβαλε τρικλοποδιά, με αποτέλεσμα το παιδί να χτυπήσει πρώτα σε θρανίο συμμαθήτριάς του και στη συνέχεια να πέσει κάτω. Από την πτώση τραυματίστηκε κάτω από το μάτι, όπου –όπως αναφέρει– έφυγε δέρμα, παρουσίασε έντονο μώλωπα, έσπασαν τα χείλη του εσωτερικά και το στόμα του γέμισε αίματα. «Αυτό δεν ήταν χαστούκι σε καμία περίπτωση», τονίζει.

Η μητέρα καταγγέλλει επίσης ότι, μετά τον τραυματισμό, το παιδί σηκώθηκε βίαια ξανά από το χέρι, κρατήθηκε στον πίνακα και δεν του επετράπη να κατέβει στη διεύθυνση για βοήθεια ούτε να πάει στην τουαλέτα να ξεπλύνει το αίμα από το στόμα του. Όπως περιγράφει, το παιδί κατάφερε να ξεφύγει λέγοντας ότι θα καθίσει ήσυχα στη θέση του, εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή, βγήκε από άλλη πόρτα της τάξης και έτρεξε να ζητήσει βοήθεια.

Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με την ίδια, έπαιξε η αντίδραση των συμμαθητών του. Ένα παιδί φέρεται να βγήκε από την τάξη και να απευθύνθηκε στον σύλλογο διδασκόντων, ζητώντας βοήθεια από υπεύθυνη δασκάλα. Εκείνη κατευθύνθηκε προς την τάξη και, στη διαδρομή, συνάντησε το τραυματισμένο παιδί, το οποίο είχε ήδη αποχωρήσει. Το πήρε στην τουαλέτα για να καθαρίσει τα αίματα και στη συνέχεια το οδήγησε στον σύλλογο των εκπαιδευτικών.

Το παιδί, όπως λέει η μητέρα, φοιτά στην Α΄ Δημοτικού, στοιχείο που –όπως υπογραμμίζεται– καθιστά το περιστατικό ακόμη πιο σοκαριστικό. Για την υπόθεση έχει ήδη κατατεθεί καταγγελία στην αστυνομία από την ίδια ημέρα, έχει ληφθεί υπογεγραμμένη κατάθεση του παιδιού και η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση. Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές και το Υπουργείο, καθώς και η αρμόδια επιθεωρήτρια, με τη μητέρα να σημειώνει ότι «όλοι είναι ενήμεροι».

Παρά ταύτα, όπως καταγγέλλει, η συγκεκριμένη δασκάλα εξακολουθεί να βρίσκεται στο σχολείο. Η ίδια αναφέρει ότι το παιδί της παραμένει στο σπίτι, παρότι θέλει να επιστρέψει στο σχολείο, καθώς εκφράζει έντονο φόβο μήπως συναντήσει τη δασκάλα στους κοινόχρηστους χώρους. «Με ρωτά αν θα τη δει στη σκάλα», λέει χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την ψυχολογική επιβάρυνση του παιδιού. Σημειώνει ακόμη ότι έχει και δεύτερο παιδί στο ίδιο σχολείο.

Η μητέρα δηλώνει πως δεν γνωρίζει αν η δασκάλα έχει εμπλακεί και στο παρελθόν σε παρόμοια περιστατικά, ωστόσο μεταφέρει ότι αρκετοί γονείς άλλων παιδιών της τάξης επικοινώνησαν μαζί της για να της εκφράσουν τη στήριξή τους. Όπως της ανέφεραν, τα παιδιά τους επέστρεψαν εκείνη την ημέρα στο σπίτι αναστατωμένα, ενώ κάποια δεν ήθελαν καν να πάνε σχολείο την επόμενη ημέρα. Μάλιστα, αρκετοί γονείς αρχικά δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν όσα άκουσαν από τα παιδιά τους και αναζήτησαν επιβεβαίωση μιλώντας με άλλους γονείς.

Κλείνοντας, η μητέρα ζητά επίμονα την απομάκρυνση της συγκεκριμένης δασκάλας από τον σχολικό χώρο, τονίζοντας ότι μόνο έτσι θα μπορέσει το παιδί της –αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά που ήταν μάρτυρες– να επιστρέψουν σταδιακά στην κανονικότητά τους. «Όταν λέμε στα παιδιά ότι πρέπει να μας εμπιστεύονται, να μιλάνε και να ζητάνε βοήθεια, δεν μπορούμε μετά να αμφισβητούμε όσα λένε. Αν δεν τα ακούσουμε εμείς, ποιος θα τα ακούσει;» διερωτάται.

