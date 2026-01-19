Επαναλαμβανόμενες καταγγελίες για σχολικό εκφοβισμό παιδιού στο φάσμα του αυτισμού σε Γυμνάσιο της Λάρνακας καταγγέλλει η μητέρα του, Γεωργία Λοιζίδου.

Μιλώντας στο Πρωτοσέλιδο η κ. Λοιζίδου ανέφερε ότι τα περιστατικά εκφοβισμού εμφανίζονται ήδη από την αρχή της σχολικής χρονιάς και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, με σωματική βία, λεκτικό εκφοβισμό και γενικότερο μπούλινγκ. Όπως σημείωσε, παρότι το σχολείο έχει λάβει πειθαρχικά μέτρα, το πρόβλημα παραμένει και απαιτεί συλλογική αντιμετώπιση, τόσο από την οικογένεια όσο και από το κράτος.

«Το πιο σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή είναι να προστατεύσω το παιδί μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η δημόσια τοποθέτησή της γίνεται με σκοπό να αναδειχθούν οι ευθύνες και να αντιμετωπιστούν τέτοια περιστατικά από τη ρίζα.

Η ίδια έχει προχωρήσει σε καταγγελίες και το θέμα χειρίζονται πλέον θεσμικά η Αστυνομία και το σχολείο. «Προσπαθώ να σεβαστώ τη διαδικασία και να προστατεύσω το παιδί μου», τόνισε, προσθέτοντας ότι το παιδί παιδί σήμερα πήγε κανονικά σχολείο με διαβεβαίωση από τη διοίκηση ότι θα το προστατεύσουν.

Η κ. Λοιζίδου υπογράμμισε ότι το παιδί βίωσε πολύ άσχημα τα περιστατικά, αλλά πλέον η προσοχή τους επικεντρώνεται στα επόμενα βήματα για να διασφαλιστεί ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. «Τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο και να νιώθουν ασφαλή», δήλωσε, τονίζοντας τη σημασία ενός περιβάλλοντος όπου οι μαθητές μπορούν να είναι αποδοτικοί και προστατευμένοι.

