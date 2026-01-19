Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας διέταξε σήμερα την οκταήμερη κράτηση 33χρονου συλληφθέντα σε σχέση με την απόπειρα φόνου κατά άνδρα 40 ετών που διαπράχθηκε χθες στο χωριό Τερσεφάνου.

Ο συλληφθείς είναι ύποπτος για τη διάπραξη δέκα αδικημάτων: απόπειρα φόνου, πράξεις που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, τραυματισμό, πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, μαχαιροφορία, διάρρηξη κατοικίας, κοινή επίθεση, απειλή, παρενόχληση και άσκηση ψυχικής βλάβης.

Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία, η υπόθεση καταγγέλθηκε γύρω στις 7.15 πμ την Κυριακή από 46χρονη κάτοικο Λάρνακας. Σύμφωνα με την καταγγελία, λίγα λεπτά προηγουμένως, ενώ η 46χρονη βρισκόταν στο διαμέρισμά της με τον 40χρονο, εισήλθε από την μπαλκονόπορτα 33χρονος, ο οποίος επιτέθηκε και χτύπησε τον 40χρονο"

Ακολούθως "ο 33χρονος φέρεται να μετέβη στην κουζίνα του διαμερίσματος, όπου εφοδιάστηκε με μπαλτά, με τον οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε τον 40χρονο σε διάφορα μέρη του σώματός του".

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, "ο 33χρονος επιτέθηκε και στην 46χρονη, διατυπώνοντας απειλές για τη ζωή της. Η 46χρονη κατάφερε να ξεφύγει και καταδιωκόμενη από τον φερόμενο δράστη έφτασε μέχρι τον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, όπου εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας, που μετέβησαν στη σκηνή, ενώ ο 33χρονος τράπηκε σε φυγή".

Η Αστυνομία αναφέρει ότι "ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ακρωτηριασμό αριστερού αντίχειρα, ατελή ακρωτηριασμό δεξιού αντίχειρα και δείκτη, πολλαπλά θλαστικά τραύματα στα χέρια, θλαστικό τραύμα στην πλάτη και πολλαπλά θλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Λόγω της κατάστασης της υγείας του, ο 40χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία".

Εναντίον του 33χρονου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου διερευνά την υπόθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ