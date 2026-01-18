Υπόθεση απόπειρας φόνου με θύμα άνδρα 40 ετών διερευνά η Αστυνομία στη Λάρνακα. Μέλη του ΤΑΕ Λάρνακας έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη 33χρονου, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, για διευκόλυνση των ανακρίσεων.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας Βύρων Βύρωνος, σε δηλώσεις από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας ανέφερε την Κυριακή πως "γύρω στις επτά το πρωί ο 40χρονος φαίνεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι ενώ βρισκόταν σε διαμέρισμα στο χωριό Τερσεφάνου".

Ο κ. Βύρωνος ανέφερε πως ο δράστης της επίθεσης "φαίνεται να είναι 33χρονος, ο οποίος φέρεται να εισήλθε στο διαμέρισμα από απασφάλιστη μπαλκονόπορτα". Σημείωσε πως ο δράστης βρίσκεται στο ΤΑΕ Λάρνακας υπό σύλληψη.

Όπως είπε, ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και λογω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Η κατάσταση της υγείας του είναι κρίσιμη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η υπόθεση καταγγέλθηκε γύρω στις 7.15πμ από 46χρονη κάτοικο Λάρνακας. Σύμφωνα με την καταγγελία, λίγα λεπτά προηγουμένως, ενώ η 46χρονη βρισκόταν στο διαμέρισμά της με τον 40χρονο, εισήλθε από την μπαλκονόπορτα 33χρονος, ο οποίος επιτέθηκε και κτύπησε τον 40χρονο.

Ακολούθως ο 33χρονος φέρεται να μετέβη στην κουζίνα του διαμερίσματος, όπου εφοδιάστηκε με μπαλτά, με τον οποίο επιτέθηκε και τραυμάτισε τον 40χρονο σε διάφορα μέρη του σώματός του.

Σύμφωνα πάντα με την καταγγελία, ο 33χρονος επιτέθηκε και στην 46χρονη, διατυπώνοντας απειλές για τη ζωή της. Η 46χρονη κατάφερε να ξεφύγει και καταδιωκόμενη από τον φερόμενο δράστη έφτασε μέχρι τον χώρο στάθμευσης της πολυκατοικίας, όπου εντοπίστηκε από μέλη της Αστυνομίας, που μετέβησαν στη σκηνή, ενώ ο 33χρονος τράπηκε σε φυγή.

Η Αστυνομία αναφέρει ότι ο 40χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει ακρωτηριασμό αριστερού αντίχειρα, ατελή ακρωτηριασμό δεξιού αντίχειρα και δείκτη, πολλαπλά θλαστικά τραύματα στα χέρια, θλαστικό τραύμα στην πλάτη και πολλαπλά θλαστικά τραύματα στο κεφάλι. Λόγω της κατάστασης της υγείας του, ο 40χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για νοσηλεία.

Εναντίον του 33χρονου εξασφαλίστηκε δικαστικό ένταλμα, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων, ενώ αναμένεται να παρουσιαστεί τη Δευτέρα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας.

Το ΤΑΕ Λάρνακας σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Κιτίου διερευνά την υπόθεση.

