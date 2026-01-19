Στους -8.8°C (-9°C) έπεσε ο υδράργυρος στο Χρώμιο ενώ είχαμε εκτεταμένες αρνητικές θερμοκρασίες στα ορεινά, ανέφερε ο Μετεωρόλος, Έρικ Κίτας.

Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση αναφέρει ότι «πολύ κρύο το βράδυ που μας πέρασε όπως βλέπετε και στον χάρτη με τις ελάχιστες θερμοκρασίες. Στους -8.8°C (-9°C) έπεσε ο υδράργυρος στο Χρώμιο ενώ είχαμε εκτεταμένες αρνητικές θερμοκρασίες στα ορεινά. Ο ψυχρός καιρός συνεχίζει και σήμερα/αύριο».

