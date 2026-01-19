Ιστορική αναδρομή στα πιο σφοδρά και καθοριστικά επεισόδια χιονόπτωσης στην Κύπρο πραγματοποίησε ο πρώην Διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Κλεάνθης Νικολαΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο». Με αναφορές σε αρχειακό υλικό και επίσημες καταγραφές, περιέγραψε γεγονότα που άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα στην κλιματική ιστορία του τόπου.



Ο θρυλικός χιονιάς του Φεβρουαρίου 1950

Όπως ανέφερε, η «μεγάλη παγωνιά» του Φεβρουαρίου 1950 αποτελεί σημείο αναφοράς όχι μόνο για το ύψος, αλλά κυρίως για την έκταση της χιονόπτωσης, η οποία κάλυψε ολόκληρη την Κύπρο. Στη Λευκωσία, το χιόνι έφτασε περίπου τα 30 εκατοστά, με χιονάνθρωπους να παραμένουν όρθιοι για μία εβδομάδα ή και περισσότερο. Στα χωριά, το χιόνι σε αρκετές περιπτώσεις έφτανε μέχρι τα παράθυρα των σπιτιών, ενώ οι τότε βρετανικές αρχές αναγκάστηκαν να ρίχνουν προμήθειες με αλεξίπτωτα σε αποκλεισμένες κοινότητες. Χιονοπτώσεις σημειώθηκαν ακόμη και σε περιοχές όπως η Αγία Νάπα και η Λάρνακα, με δεκάδες χωριά να παραμένουν αποκομμένα για πάνω από μία εβδομάδα.









Το υδρομετεωρολογικό ρεκόρ του 1968–1969

Ο κ. Νικολαΐδης υπενθύμισε ότι η περίοδος 1968–1969 καταγράφεται ιστορικά για το μεγαλύτερο αθροιστικό ύψος βροχής, με μέση επιφανειακή κατανομή περίπου 800 χιλιοστά σε παγκύπρια κλίμακα. Αν και τον Ιανουάριο του 1968 σημειώθηκαν χιονοπτώσεις που κάλυψαν τη Λευκωσία, η συγκεκριμένη περίοδος δεν συνδέεται με το μέγιστο ύψος χιονιού.

Ρεκόρ χιονιού στο Τρόοδος το 1981

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στο 1981, όταν καταγράφηκε το απόλυτο ρεκόρ αθροιστικού ύψους χιονιού στην Πλατεία Τροόδους: 248 εκατοστά, δηλαδή περίπου 2,5 μέτρα. Στην κορυφή του Ολύμπου, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το ύψος ξεπέρασε τα 3 έως 3,1 μέτρα, χωρίς όμως να υπάρχουν επίσημες μετρήσεις, καθώς οι χιονοδείκτες τοποθετήθηκαν μεταγενέστερα.

Το ρεκόρ 24ώρου το 1989

Το 1989 καταγράφηκε το μεγαλύτερο ύψος χιονιού σε διάστημα 24 ωρών, με 70 εκατοστά στην Πλατεία Τροόδους. Όπως τόνισε, επρόκειτο για εξαιρετικά ισχυρό καιρικό σύστημα, μοναδικό για τα δεδομένα της Κύπρου.

Οι χιονοπτώσεις του 1992 και οι μεταγενέστερες κακοκαιρίες

Ο πρώην διευθυντής της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρθηκε επίσης στις σφοδρές χιονοπτώσεις του 1992, που συνοδεύτηκαν από αποκλεισμούς χωριών και μεγάλες επιχειρήσεις διάσωσης και ανεφοδιασμού, με τη συνδρομή ελικοπτέρων της Αστυνομίας και μηχανοκίνητων μέσων της Εθνικής Φρουράς. Ακόμη και κοινότητες χαμηλότερου υψομέτρου βρέθηκαν αποκομμένες.

Μεταγενέστερα επεισόδια καταγράφηκαν το 2004, με σύντομο αποκλεισμό ορεινών χωριών άνω των 800 μέτρων για περίπου δύο ημέρες, αλλά και το 2015, όταν σημειώθηκε ένα από τα μεγαλύτερα ύψη χιονιού μετά το 2000, φτάνοντας τα 150 εκατοστά στην Πλατεία Τροόδους.



