Τα πρόσφατα σοβαρά περιστατικά στη Λάρνακα σχολίασε στο Πρωτοσέλιδο ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, απαντώντας στις αιχμές περί αποθράσυνσης του οργανωμένου εγκλήματος και αίσθημα ανασφάλειας των πολιτών.

Η συζήτηση άνοιξε με αναφορά σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ γνωστών ομάδων και προσώπων της νύχτας, σε μια υπόθεση που, όπως τονίστηκε, εκτυλίχθηκε μόλις λίγα μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας. Οι δημοσιογράφοι επισήμαναν ότι η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου και χρόνου δημιουργεί εύλογα ερωτήματα, αφού πρόκειται για ώρες αιχμής και περιοχή με αυξημένη παρουσία κόσμου.

Ο κ. Βύρωνος ανέφερε ότι οι μορφές και οι τρόποι δράσης του εγκλήματος μεταβάλλονται συνεχώς και δεν περιορίζονται πλέον σε συγκεκριμένες ώρες ή περιοχές. Παρά το γεγονός ότι το περιστατικό σημειώθηκε πολύ κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση, άτομα προχώρησαν σε εκβιασμούς και επιθέσεις, στοιχείο που, κατά τους παρουσιαστές, δείχνει ότι οι δράστες δεν φοβούνται την αστυνομική παρουσία. Ο εκπρόσωπος Τύπου διευκρίνισε ωστόσο πως δεν τίθεται ζήτημα έλλειψης φόβου, αλλά απλώς ότι το περιστατικό συνέβη σε εκείνο το σημείο, υπογραμμίζοντας πως τέτοιες υποθέσεις αξιολογούνται συνεχώς από την Αστυνομία.

Στο τραπέζι τέθηκε εκ νέου η άποψη που κυριαρχεί εδώ και χρόνια στη δημόσια συζήτηση, ότι το έγκλημα έχει αποθρασυνθεί και πλέον εκδηλώνεται μέρα μεσημέρι, μπροστά σε πολίτες, θέτοντας σε κίνδυνο αθώους ανθρώπους. Οι δημοσιογράφοι σημείωσαν πως, στο παρελθόν, ακόμη και άτομα του υποκόσμου απέφευγαν τέτοιες πρακτικές, ενώ σήμερα φαίνεται να μην υπολογίζουν χρόνο και χώρο, με βασικό ερώτημα να παραμένει το ποια μέτρα λαμβάνει η Αστυνομία ώστε να μη βασίζεται η κοινωνία στην τύχη για την αποφυγή θυμάτων.

Απαντώντας, ο κ. Βύρωνος επεσήμανε ότι η Αστυνομία προσαρμόζεται διαρκώς στις νέες συνθήκες. Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις οι εγκληματίες επιλέγουν να δρουν κατά τη διάρκεια της ημέρας, θεωρώντας ότι η έντονη κίνηση και ο πανικός διευκολύνουν τη διαφυγή τους. Τόνισε, ωστόσο, ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των σοβαρών υποθέσεων έχουν εξιχνιαστεί και ότι δεν είναι τυχαία η πρόσφατη ανακοίνωση για δημιουργία νέας, ενισχυμένης διεύθυνσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία, όπως είπε, προκύπτει από πραγματική ανάγκη για πιο συστηματική και επαγγελματική αντιμετώπιση.

Οι παρουσιαστές αντέτειναν ότι το έγκλημα δεν περιμένει οργανωτικές αναδιαρθρώσεις, επισημαίνοντας ότι, παρά τις σχεδόν καθημερινές ανακοινώσεις για περιπολίες, δράσεις και συλλήψεις, για ορισμένα εγκληματικά στοιχεία «δεν ιδρώνει το αυτί τους». Ο εκπρόσωπος Τύπου απάντησε ότι η Αστυνομία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, να διερευνά υποθέσεις, να εξιχνιάζει τη μεγάλη πλειοψηφία των σοβαρών αδικημάτων και να οδηγεί τους υπόπτους ενώπιον της Δικαιοσύνης, όπου και καταδικάζονται όταν προκύπτουν αποδείξεις.

Ειδική αναφορά έγινε και στη συζητούμενη δημιουργία ενός «κυπριακού FBI», με τους παρουσιαστές να επισημαίνουν ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με περιπολίες, αλλά απαιτείται δράση «εκ των έσω», με σύγχρονες μεθόδους και μέσα. Ο κ. Βύρωνος απάντησε ότι πολλές από τις δράσεις της Αστυνομίας είναι εκ των πραγμάτων αφανείς. Κάποιες, όπως είπε, ανακοινώνονται και γίνονται ορατές στους πολίτες, ενώ άλλες δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, καθώς αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης, συστηματικής προσπάθειας για περιορισμό αυτών των φαινομένων.

Κλείνοντας, τέθηκε το ζήτημα του αισθήματος ασφάλειας στη Λάρνακα, με τους παρουσιαστές να ρωτούν αν δικαιολογείται ο κόσμος να νιώθει ανασφάλεια. Ο εκπρόσωπος Τύπου ανέφερε ότι η Αστυνομία κατανοεί τέτοια αισθήματα, σημείωσε όμως πως δεν αντικατοπτρίζονται ούτε στην πραγματική εικόνα ούτε στα στατιστικά στοιχεία. Διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν μετρήσεις για το υποκειμενικό αίσθημα ανασφάλειας, αλλά τα στατιστικά εγκληματικότητας είναι δημόσια, αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Αστυνομίας, ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να τα μελετήσει και να τα αξιολογήσει.

