Οι σκηνές απείρου κάλλους που εκτυλίχθηκαν νωρίς χθες το απόγευμα στην καρδιά της Λάρνακας λίγα μόλις μέτρα από την αστυνομική διεύθυνση και καταγράφηκαν από κινητή συσκευή συνεχίζουν να προκαλούν σοκ στο Παγκύπριο το οποίο παρακολουθεί αποσβολωμένο την ευκολία με την οποία εγκληματικά στοιχεία διαπράττουν ανενόχλητοι ποινικά αδικήματα τέτοιας εκτάσεως.

Οι λόγοι που οδήγησαν στο επεισόδιο φαίνεται να είναι ξεκάθαροι για την αστυνομία καθώς οι «πρωταγωνιστές» του βίντεο είναι πολύ καλά γνωστοί στις αρχές καθώς επανειλλημένα τις έχουν απασχολήσει για παρόμοιας φύσεως υποθέσεις.

Αργά χθες βράδυ η αστυνομία προχώρησε στην έκδοση ενταλμάτων σύλληψης εναντίον τεσσάρων Σύρων, οι οποίοι αναγνωρίστηκαν μέσα από το βίντεο ότι ενεπλάκησαν στο επεισόδιο.

Σε έρευνα με έγινε χθες βράδυ σε οικία εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν άλλα 3 πρόσωπα τα οποία ωστόσο μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται ότι συμμετείχαν στη συμπλοκή.

Τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο για προστασίες εγύρουν σοβαρά ερωτήματα. -

«Ταρίφα» χιλιάδων ευρώ….

«Η ομάδα του 48χρονου τραυματία, πριν από δύο εβδομάδες φέρεται να προσέγγισε τον επιχειρηματία υποστατικού στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου και να του ζήτησε αρχικά €7.000 ευρώ για προστασία και έπειτα €1.000 ευρώ μηνιαίως. Την πρώτη κρούση, την έκανε τηλεφωνικώς στον επιχειρηματία, με τον ίδιο να αρνείται. Ακολούθησαν απειλές μέσω τηλεφώνου».

Λίγο πριν από τις 11 χθες βράδυ η αστυνομία πέρασε χειροπέδες και στον πρωταγωνιστή του βίντεο.

Η διαδικασία προσωποκράτησης του 48χρονου έγινε ερήμην του καθώς νοσηλεύεται στο γενικό νοσοκομείο Λάρνακας. Παρουσία του δικηγόρου του η αστυνομία αιτήθηκε και εξασφάλισε την κράτηση του για 8 ημέρες.

Τις επόμενες ώρες ο 48χρονος θα επανασυλληφθεί για παρόμοιας φύσεως αδικήματα και συγκεκριμένα για τον ξυλοδαρμό νεαρού προσώπου στην Πύλα το προηγούμενο βράδυ.

Διαβάστε επίσης: Ρίψη πυροβολισμών σε συμπλοκή στη Λάρνακα - Τρία πρόσωπα υπό κράτηση