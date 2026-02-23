Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές, ωστόσο αργότερα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και πιθανό τα νοτιοανατολικά παράλια. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Τρίτη μικρή άνοδο, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος και δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες ελαφρές βροχές, ωστόσο αργότερα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και πιθανό τα νοτιοανατολικά παράλια. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί ασθενείς, 3 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 18 στα παράλια και στους 6 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 6 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 9 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 10 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Την Τετάρτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές.

Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και το εσωτερικό, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται χιόνι ή χιονόνερο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Τρίτη μικρή άνοδο, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 1 εκατοστό.