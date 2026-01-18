Υπό 4ήμερη κράτηση τέθηκαν δυο ύποπτοι, 28 και 29 ετών, σε σχέση με τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν στο κέντρο της Λάρνακας χθες, Σάββατο, ενώ εναντίον 48χρονου εκδόθηκε διάταγμα κράτησης για περίοδο 8 ημερών, για την ίδια υπόθεση. Ο τέταρτος συλληφθείς, ηλικίας 27 ετών, αφέθηκε ελεύθερος.

Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας παρουσιάστηκαν την Κυριακή οι τρεις ύποπτοι 27, 28 και 29 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν από την αστυνομία στο πλαίσιο των ερευνών που ακολούθησαν σε διάφορα υποστατικά στη Λάρνακα μετά την συμπλοκή του Σαββάτου.

Το Δικαστήριο προχώρησε σε έκδοση διατάγματος κράτησης για περίοδο 4 ημερών για τους δυο υπόπτους, 28 και 29 ετών, ενώ για τον τρίτο ύποπτο, 27 ετών, το Δικαστήριο διέταξε όπως αφεθεί ελεύθερος, αφού όπως ανέφερε, η παρουσία του στο συγκεκριμένο διαμέρισμα ήταν τυχαίο γεγονός και δεν διαμένει εκεί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία «κατά τη διάρκεια έρευνας σε διαμέρισμα, όπου διαμένουν όπως αποδείχθηκε τα δυο από τα τρία άτομα που είχαν συλληφθεί, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν οκτώ στρατιωτικά φυσίγγια διαμετρήματος εννέα χιλιοστών».

Υπενθυμίζεται ότι «από τη συνέχιση των εξετάσεων διαπιστώθηκε ότι γύρω στις 4.00 χθες το απόγευμα, μετέβη τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας 48χρονος, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στη συμπλοκή. Ο 48χρονος κρατήθηκε για νοσηλεία, ενώ εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης δυνάμει του οποίου συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων».

Το Δικαστήριο προχώρησε στην έκδοση διατάγματος κράτησης του 48χρονου για περίοδο 8 ημερών χωρίς ο συνήγορος υπεράσπισης του υπόπτου να φέρει ένσταση.

Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

Διαβάστε επίσης: Φόνος Πάφου: Ομολόγησε ο 30χρονος αδελφότεκνος του θύματος- Υπο 8ήμερη κράτηση

Πηγή: ΚΥΠΕ