Έπειτα από σχεδόν μισό αιώνα αδιάλειπτης παρουσίας, το ξακουστό «Vrisaki Kebab House», ένα από τα πιο εμβληματικά και δημοφιλή ελληνοκυπριακά εστιατόρια-ταβέρνες του Λονδίνου, κατέβασε οριστικά ρολά, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για την κυπριακή παροικία και όχι μόνο. Το «Vrisaki» λειτούργησε για περίπου 50 χρόνια, αποτελώντας σημείο αναφοράς για το βόρειο Λονδίνο και αγαπημένο στέκι χιλιάδων Λονδρέζων, Κυπρίων και Ελλήνων.

Το εστιατόριο, ιδιοκτησίας του συμπατριώτη μας Αντρέα Αντωνίου από την Κώμα Γιαλού Αμμοχώστου, δεν ήταν απλώς ένας χώρος εστίασης, αλλά ένας ζωντανός πυρήνας κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής. Ανάμεσα στην εκλεκτή πελατεία του συγκαταλέγονταν πρόεδροι της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βρετανοί και Ελλαδίτες καλλιτέχνες, καθώς και γνωστά ονόματα του αγγλικού ποδοσφαίρου, γεγονός που κατέτασσε το «Vrisaki» σταθερά στους χάρτες της λονδρέζικης γαστρονομικής σκηνής.

Η αυθεντική κυπριακή κουζίνα, με τους πλούσιους μεζέδες και τα παραδοσιακά φαγητά, κέρδιζε διαχρονικά τις καλύτερες κριτικές, με εφημερίδες και γαστρονομικά περιοδικά να το προβάλλουν συστηματικά μέσα από τις στήλες τους. Για πολλούς, το «Vrisaki» ήταν συνώνυμο της φιλοξενίας, της ποιότητας και της αυθεντικής γεύσης της Κύπρου στην καρδιά του Λονδίνου.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η κοινωνική προσφορά του Αντρέα Αντωνίου, ο οποίος στάθηκε διαχρονικά στο πλευρό των παροικιακών οργανώσεων. Είτε με οικονομικές συνεισφορές είτε προσφέροντας τραπέζια για δύο ή τέσσερα άτομα σε λαχειοφόρους αγορές, όπως της εφημερίδας «Παροικιακή» ή παροικιακών αθλητικών σωματείων όπως η Ομόνοια και η Νέα Σαλαμίνα, το «Vrisaki» είχε ενεργό ρόλο στη στήριξη της ομογένειας.

Το οριστικό κλείσιμο του εστιατορίου έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον κλάδο της εστίασης στη Βρετανία. Τα τελευταία δύο χρόνια, περίπου 6.000 εστιατόρια σε ολόκληρη τη χώρα έχουν βάλει λουκέτο, λόγω της εκτόξευσης του κόστους λειτουργίας, των αυξημένων ενοικίων, αλλά και των σοβαρών δυσκολιών και περιορισμών στην εξεύρεση χώρων στάθμευσης. Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον, ακόμη και ιστορικοί χώροι με πιστό κοινό, όπως το «Vrisaki», δεν κατάφεραν να επιβιώσουν.

Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που ηλικιωμένη οδηγεί στο αντίθετο ρεύμα στον αυτοκινητόδρομο