Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας - Κοκκινοτριμιθιάς οδηγούσε ηλικιωμένη το βράδυ της Παρασκευής (16/1), σύμφωνα με αναφορά του RoadReportCY.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έλαβε η πλατφόρμα, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11.00 το βράδυ. Διερχόμενος οδηγός κατέγραψε σε βίντεο σαλούν όχημα να κινείται στο αντίθετο ρεύμα, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για τα οχήματα που έρχονταν κανονικά από την αντίθετη κατεύθυνση.

Στο οπτικό υλικό διακρίνεται καθαρά το αυτοκίνητο να κινείται στη λάθος πλευρά του δρόμου, με τα πίσω φώτα αναμμένα, ενώ απέναντί του πλησίαζαν άλλα διερχόμενα οχήματα.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, οδηγός του οχήματος φέρεται να ήταν γυναίκα ηλικίας μεταξύ 60 και 70 ετών, ενώ στο όχημα επέβαιναν ακόμη περίπου τέσσερα άτομα. Παρά τον άμεσο και σοβαρό κίνδυνο, δεν σημειώθηκε τελικά σύγκρουση, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στην έγκαιρη αντίδραση των άλλων οδηγών.

Δείτε το βίντεο:

