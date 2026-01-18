Τριάντα ένας αλλοδαποί συνελήφθησαν σήμερα, Κυριακή στο πλαίσιο παγκύπριας αστυνομικής επιχείρησης, εκ των οποίων οι 7 έχουν ήδη απελαθεί, ανέφερε την Κυριακή ο εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας, Βύρωνας Βύρωνος, σε δηλώσεις του στην Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας.

Ο κ. Βύρωνος είπε ότι «σήμερα, 18 Ιανουαρίου και μεταξύ των ωρών 05:00 το πρωί και 12:00 το μεσημέρι, πραγματοποιήθηκε παγκύπριας κλίμακας επιχείρηση από την ΥΑ&Μ Αρχηγείου με σκοπό τον εντοπισμό, σύλληψη και απομάκρυνση από την Κύπρο παράνομα διαμενόντων αλλοδαπών, καθώς επίσης και αλλοδαπών που εμπλέκονται στη διάπραξη ποινικών αδικημάτων».

«Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, συνελήφθησαν συνολικά 31 αλλοδαποί, εκ των οποίων 7 έχουν ήδη απελαθεί σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Μετανάστευσης, ενώ για τους υπόλοιπους δρομολογούνται οι διαδικασίες απέλασής τους», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ