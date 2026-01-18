Σε ανακοίνση προχώρησε του Υουργείο Δικαιοσύνης μετά απο την σύλληψη 30 ατόμων και τις διαδικασίες απέλασεις τους, αναφέροντας ότι όποιος διαμένει στην Κυπριακή Δημοκρατία αιτούντας άσυλο ή πράνομα και διαπράττει παρανομίες τότε θα εφαρμοζονται οι πρόνοιες για απέλαση με βαση το ισχύον εθνικο και ενωσιακό δίκαιο

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και η Κυβέρνηση γενικότερα κατανοούν πλήρως τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς της κοινωνίας που αφορούν την καθημερινή ασφάλεια των πολιτών. Η αντιμετώπιση της έξαρσης της εγκληματικότητας αποτελεί μια σύνθετη και απαιτητική πρόκληση, για την οποία όμως υπάρχει μία ξεκάθαρη επιλογή: η προσήλωση στην πρόληψη και την αποφασιστική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, ανεξαρτήτως προέλευσης, μορφής ή δομής.

Το οργανωμένο έγκλημα αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο έχει ενταθεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η αντιμετώπισή του απαιτεί συστηματική προσπάθεια, συνεργασία και συνέπεια. Στη χώρα μας, είτε πρόκειται για τοπικές είτε για ξένες εγκληματικές οργανώσεις, η Πολιτεία θα ενεργήσει αποφασιστικά και εντός του ισχύοντος νομικού πλαισίου, με απόλυτο σεβασμό στο κράτος δικαίου.

Σε ό,τι αφορά αλλοδαπούς που παρανομούν, συμμετέχουν σε εγκληματικές δραστηριότητες ή διαμένουν παράνομα στη Δημοκρατία, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις διεθνούς προστασίας, εφαρμόζονται ήδη ταχείες διαδικασίες επιστροφής, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και το ευρωπαϊκό δίκαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, από το πρωί βρίσκεται σε εξέλιξη παγκύπριας κλίμακας επιχείρηση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης (ΥΑΜ) της Αστυνομίας, με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που διαμένουν παράνομα στο έδαφος της Δημοκρατίας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί πέραν των 30 προσώπων και βρίσκονται σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την άμεση απέλασή τους.

Καθοριστικό ρόλο στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας διαδραματίζει και η συνδρομή της κοινωνίας. Η παροχή πληροφοριών προς την Αστυνομία, ακόμη και ανώνυμα, αποτελεί κρίσιμο εργαλείο έγκαιρης παρέμβασης και ενισχύει τη συλλογική προσπάθεια κράτους και πολιτών κατά του εγκλήματος.

Την ίδια ώρα, η Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά τη θετική ανταπόκριση της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, εκτιμάται ότι θα στηρίξει τη ψήφιση των κρίσιμων νομοσχεδίων που θα κατατεθούν σύντομα, ώστε να παρασχεθούν στην Αστυνομία τα

αναγκαία θεσμικά, νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία για την αποτελεσματική επιτέλεση της αποστολής της στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Μοναδικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος παραμένει η ασφάλεια των πολιτών, σε όλες τις πόλεις και την ύπαιθρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.