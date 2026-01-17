Με βαθιά συγκίνηση και εκπροσωπώντας την Ελληνική Δημοκρατία, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, αποχαιρέτησε τον πρώην Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργο Βασιλείου, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια σπουδαία προσωπικότητα που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της στη σύγχρονη ιστορία του νησιού.

Στον επικήδειο λόγο του, ο κ. Γεραπετρίτης εξήρε την πραότητα, τη διαλλακτικότητα και το ήθος του εκλιπόντος, τονίζοντας πως στο πρόσωπό του συνυπήρχαν σπάνιες αρετές, όπως η ευρυμάθεια και η βαθιά δημοκρατική συνείδηση. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, ο Γιώργος Βασιλείου ήταν ένας άνθρωπος που «είχε αναγάγει την τέχνη της σύνθεσης σε αξίωμα ζωής» και «εξέφραζε την αριστοτέλεια μεσότητα καλύτερα από τον καθένα».

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε εκτενώς στο μεταρρυθμιστικό έργο του πρώην Προέδρου, σημειώνοντας πως υπήρξε ο ηγέτης που «έθεσε τα θεμέλια για την Κύπρο του 21ου αιώνα», δημιουργώντας ένα κράτος σύγχρονο και δυναμικό παρά το τραύμα της εισβολής. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου, χαρακτηρίζοντάς την ως «ένα μείζον ορόσημο στη μακρά και λαμπρή εκπαιδευτική ιστορία του νησιού».

Σχετικά με το Κυπριακό, ο κ. Γεραπετρίτης υπενθύμισε την προσήλωση του Γιώργου Βασιλείου στο Διεθνές Δίκαιο και την ενεργοποίηση του διεθνούς παράγοντα, υπογραμμίζοντας πως «η Κύπρος συνεχίζει τον δίκαιο αγώνα του Γιώργου Βασιλείου σε απόλυτη σύμπνοια με την Ελληνική Δημοκρατία».

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών ιδιαίτερη έμφαση απέδωσε στον ρόλο του Γιώργου Βασιλείου ως επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε αυτή την προσφορά ως το «opus magnum» της καριέρας του, ίσως σημαντικότερο και από την ίδια την προεδρική του θητεία.

«Τη διαδικασία αυτή ο Γιώργος Βασιλείου την έφερε σε πέρας κατά τρόπο υποδειγματικό, με αποτέλεσμα η Κύπρος να είναι έτοιμη και σε τεχνικό επίπεδο όταν ολοκληρώθηκε η πολιτική διαδικασία για την ένταξή της», τόνισε ο Υπουργός.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Γιώργος Γεραπετρίτης μίλησε για έναν «πραγματιστή πατριώτη» που απείχε από τη δημαγωγία και τα εύκολα συνθήματα. Αναφέρθηκε επίσης στους στενούς δεσμούς του εκλιπόντος με την Ελλάδα, τη Βυτίνα και τη Μυτιλήνη, μεταφέροντας τα συλλυπητήρια ολόκληρου του Ελληνισμού.

«Σήμερα η Κύπρος και σύσσωμος ο Ελληνισμός σε αποχαιρετά ως ένα άξιο τέκνο που άφησε ανεξίτηλη σφραγίδα στη σημερινή ταυτότητα του νησιού», κατέληξε ο κ. Γεραπετρίτης.







Πηγή: ΚΥΠΕ